韓靠攏俄 去年秋天後兩國關係一直悄悄改善 歐洲盟邦憂

南韓總統李在明13日前往釜山，在南韓首艘經北極航線前往歐洲的貨櫃船「PanStar Acro號」試航紀念儀式上致詞。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓開通北方海路並被指對俄出口燃料，歐洲盟邦擔憂首爾在李在明上任後逐步向莫斯科靠攏，並質疑其對烏俄戰爭與制裁的立場。

南韓 總統李在明10月熱情迎接完成北極航行的貨櫃船「PanStar Acro號」船員返國，但駐韓歐洲外交官卻沒有那麼興奮。在歐洲官員眼中，儘管克里姆林宮持續深化與北韓 的夥伴關係，並繼續對烏克蘭發動戰爭，這趟航行卻象徵首爾在外交和商業上正向莫斯科傾斜。

金融時報28日報導，這是南韓貨櫃船首度沿著俄羅斯 北極海岸的北方海路（Northern Sea Route）航行。相較於經由蘇伊士運河前往歐洲，北方海路可縮短10天航程，但也需要與莫斯科廣泛合作。此外，10月有報導指出，南韓7月和8月向俄羅斯運送超過17萬6000公噸燃料，大部分是柴油，部分由遭英國和歐盟制裁的油輪載運，進一步加深歐洲官員的疑慮。

部分歐洲外交官過去將南韓視為與歐洲「理念相近」、擁有共同經濟與安全利益的民主國家，但韓俄關係已使他們質疑南韓是否仍是可靠的合作夥伴。一名駐韓歐洲外交官表示：「南韓人其實並沒有那麼『理念相近』。他們認為烏克蘭戰爭不會永遠持續下去，希望戰爭一結束，就能盡快恢復與俄羅斯的商業往來。」

歐洲對首爾對俄態度的疑慮，早在李在明就任總統前便已存在。尤其令歐洲不滿的是，南韓對可用於生產彈藥的電腦數值控制（CNC）工具機出口管制執行不力。部分觀察人士指出，李在明2025年6月上任後，歐方疑慮進一步升高。

南韓外國語大學國際政治學教授里奇（Mason Richey）表示，韓俄關係自2025年秋天以來一直在「悄悄改善」。國家安保室長魏聖洛等官員，以及外交部長趙顯身邊的人士，對李在明的影響力似乎正在減弱。相較之下，李在明10月任命的和平外交特別顧問宋永吉長期主張加強韓俄關係，里奇認為宋永吉等人「似乎才是總統在俄羅斯議題上願意聽取意見的人」。

塔斯社報導，俄羅斯副外交部長魯登科10月表示，莫斯科已收到南韓當局希望在烏克蘭戰爭結束後實現關係正常化的表態。與此同時，首爾與基輔的關係卻因9月曝光的兩名北韓戰俘從烏克蘭移交南韓一事而惡化。李在明指控烏方違反移交戰俘的保密協議，要求道歉，南韓10月更召回駐烏大使。

南韓外交部在提供給金融時報的聲明中表示：「部分人士擔憂南韓過度向俄羅斯傾斜，這與事實不符。作為國際社會負責任的一員，南韓政府支持並參與全球為結束烏克蘭戰爭及恢復和平所做的努力。」

峨山政策研究院研究員金世美（Saeme Kim）提醒，不應過度強調南韓向俄羅斯「傾斜」。她認為，李在明政府已「不再採取所謂的『價值外交』，而是追求更加務實、以利益為導向的政策」。她指出，南韓長期將俄羅斯視為不能忽視、也不能輕易與之交惡的強大鄰國，這種觀點反映在首爾對莫斯科的態度上。

金世美指出，南韓外交政策長期以美國、中國、日本和俄羅斯「四大強權」為思考框架，但她也質疑這套傳統外交思維如今是否仍然適用。她認為，當前處理韓俄關係時，「必須首先認清，俄羅斯正在協助強化北韓的軍事能力，而這正加劇南韓自身面臨的安全威脅」。