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姆巴佩風波續燒 皇馬道歉 眾院聲援：毛澤東對中國人傷害更嚴重

記者陳宥菘／綜合報導
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中國北京一家商店27日的貨架上擺放著印有法國足球明星姆巴佩頭像的瓶裝飲料。(路透...
中國北京一家商店27日的貨架上擺放著印有法國足球明星姆巴佩頭像的瓶裝飲料。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩因提及毛澤東而被中國視為「辱華」，皇馬與本人相繼道歉，但中國媒體與網民仍不買單，美國眾院委員會則反批毛澤東造成更大傷害。

法籍足球明星姆巴佩(Kylian Mbappe)因涉及毛澤東「獨裁者」言論，身陷「辱華」風波。他效力的西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里(Real Madrid)，28日向中國人民致歉。皇馬是繼姆巴佩、西甲之後致歉。美眾院一委員會聲援姆巴佩，指「毛澤東對中國人的傷害更嚴重」。

眾院美國與中共戰略競爭特設委員會則在X平台聲援姆巴佩，表示他不應該道歉，因「毛澤東的確是獨裁者，而且他對中國人民造成的傷害遠比一個足球運動員的言論要嚴重得多」。毛的獨裁統治導致數千萬人死亡。

中國外交部28日表示重視姆巴佩作出的道歉，但中國媒體和民眾對其歉意並不領情。一些中國公民甚至焚燒了這位皇馬球星的球衣，包括一些法國國家隊的球衣，或者破壞、損毀印有他頭像的廣告海報，眾多視頻發布在網站上。

皇家馬德里俱樂部在聲明中表示：「對於俱樂部球員姆巴佩近期言論可能造成的冒犯，我們謹向中國人民致以誠摯的歉意。」並表示：「俱樂部與姆巴佩本人一同公開道歉，姆巴佩本人在道歉中表達了對言論的遺憾，並重申了對中國人民的尊重」。

對皇馬稍早表示「球員有權發表個人看法」，央視體育青少中心稱不認可皇馬的表態，放話「在道歉沒有到位之前一切免談」。

姆巴佩致歉後，人民日報仍發文批評，強調這種「吃飯砸鍋」的言行不會被接受。

西甲主席特巴斯表示，已與中國駐西班牙大使姚敬會面，討論此爭議並尋求解決方案，希望雙方既有合作能持續推進。英國金融時報估算，姆巴佩將損失在中國市場的年度代言收入接近2200萬歐元(近2455萬美元)。

姆巴佩不是第一個涉及毛澤東話題而遭到嚴厲後果的人，近年中國「英烈保護法」實施後，情況更加嚴重。諷刺的是，由於中國政府管制言論，許多網友並不清楚姆巴佩究竟做了什麼甚麼觸怒當局。

在愛國主義和民族主義的帶動下，2018年5月1日，中國「英烈保護法」施行，英雄烈士的姓名、肖像、名譽和榮譽等獲得專門的法律保護。

姆巴佩是在一次訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，開玩笑地提及了看起來像「中國獨裁者」的圖片，影片剪輯中出現了毛澤東的肖像。相關影片在26日引發關注，並讓中國輿論強烈不滿。

對於姆巴佩究竟說了甚麼，由於官媒僅以「發表不當涉華言論」帶過，許多中國網友並不清楚，只能用很隱諱的方式表達。

精華 FAQ

  • 他在訪問中談到網路迷因時，開玩笑提到像「中國獨裁者」的圖片，影片剪輯中出現毛澤東肖像，因而被中國輿論解讀為不當涉華言論並引發爭議。

  • 皇馬發聲明向中國人民致歉，表示與姆巴佩一同公開道歉，稱其對言論感到遺憾並重申尊重中國人民；但中國媒體仍批評其言行不被接受。

  • 該委員會認為毛澤東確是獨裁者，對中國人民的傷害遠超足球員言論，因而不該道歉；事件也使姆巴佩面臨中國市場代言收入近2200萬歐元的損失。

中共 眾院 姆巴佩

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