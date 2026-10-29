美中俄峰會傳卡關 北京拒談核武、台灣問題也藏風險

克里米亞雅爾達一間藝廊2025年2月舉辦「雅爾達2.0」展覽，呼應1945年的雅爾達會議。一名參觀者對描繪川普總統(左)、俄羅斯總統普亭(中)及中國國家主席習近平的藝術作品錄影。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 普亭推動美中俄三方峰會，讓北京有機會展現大國地位，但核武管制、烏克蘭與台灣議題分歧，反而可能使習近平承受外交與政治風險。

華爾街日報記者魏玲靈(Lingling Wei)27日發文指出，距離中國在深圳主辦亞太經合會(APEC)峰會不到一個月，俄羅斯總統普亭 提出構想，希望與川普 總統及中國國家主席習近平 舉行三方峰會，可能讓習近平在烏克蘭戰爭的外交斡旋中居於核心地位。

對習近平而言，中美俄三方峰會既誘人，也充滿風險。如果三國領導人在中國舉行峰會，將能展現中國已崛起為與美國平起平坐的超級強權，也讓習近平親自坐在談判桌的核心位置，意義遠超過提出任何立場文件。

川普對峰會持開放態度，但知情人士透露，中國尚未發出邀請，原因是三國領導人對會談議題存在根本分歧。

中國一直渴望扮演調停者，卻始終未能如願，部分原因是北京與莫斯科關係密切，削弱了中國作為中立調停者的公信力。北京曾於2023年提出烏克蘭和平方案，但未要求俄羅斯從占領區撤軍，最終毫無進展。

普亭希望峰會聚焦烏克蘭問題。

川普則想談核武管制，而北京長期抗拒與美俄討論這項議題。

中國的核武實力遠遠落後於美俄。美俄各自擁有數千枚核彈頭，中國的數量僅是兩國的一小部分。從北京的角度來看，現在加入軍備管制談判，基本上等於讓中國的核武劣勢固定下來。美中俄三國領導人若舉行核武管制會談，將創下美國總統參與此類三方會談的歷史先例，但沒有任何中國領導人願意接受這種安排，尤其是主政期間中國核武庫經歷史上最大規模擴張的習近平。

習近平9月訪美，已顯露雙方在核武管制議題上的分歧。白宮公布的9月24日川習會紀要雖提及軍備管制，但僅是美方推動的議題，並非雙方同意列入議程或共同承諾的事項。北京公布的官方會談紀要則完全未提及核武管制。

史汀生中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻認為，北京可能反對將核武管制列為峰會主軸，再觀察華府是否堅持。如果川普堅持以討論核武問題作為舉行峰會的先決條件，會議可能還沒開始就陷入停滯。

孫韻表示，北京希望將這場峰會塑造成「第二次世界大戰結束以來，世界政治史上最重要的事件」。但魏玲靈指出，諷刺的是，讓習近平覺得三方峰會具有吸引力的因素，恰恰也是其中的風險所在。

許多歐洲領導人早已認為，北京樂見戰爭曠日持久，既能消耗西方力量，也能加深俄羅斯對中國的依賴。如果三方峰會討論烏克蘭的命運，卻將烏克蘭排除在外，將印證歐洲領導人最深的疑慮。就在北京試圖避免與歐盟爆發貿易戰之際，這場峰會可能加速中歐關係惡化。

此外，還有台灣問題。如果三個大國聚在一起討論烏克蘭的命運，台北可能會想：下一個會是我們嗎？但矛盾的是，這場峰會也可能損害北京自身利益。北京長期堅稱台灣問題純屬內政，不容外部勢力介入，但中美俄三方峰會反而可能招致習近平極力想阻止的外部勢力干預台灣問題。

魏玲靈指出，習近平恐怕不敢相信自己的運氣竟然這麼好，但好運並非沒有代價。問題在於，他是否認為這個代價值得付出。