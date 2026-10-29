美日將建「第一島鏈」防衛體系 台灣、菲律賓在列

台灣位於第一島鏈核心位置。(圖／AI協助生成)

AI摘要 文章摘要整理： 美日國防高層會談同意合作建構第一島鏈防衛體系，串連日本西南諸島、台灣與菲律賓，並同步強化拒止型防衛與網路防護。

國防部長赫塞斯 28日與日本 防衛大臣小泉進次郎 舉行會談，雙方著眼於嚇阻中國，同意合作建立「第一島鏈」防衛體系，並確認強化「拒止型防衛能力」的重要性。

日本共同社報導，小泉在訪問菲律賓中部的宿霧期間與赫塞斯會談，雙方同意合作建立連結日本西南諸島、台灣及菲律賓的「第一島鏈」防衛體系。

根據日本防衛省發布的內容，「拒止型防衛能力」是指嚇阻以武力或脅迫手段片面改變現狀的行為，同時具備即使日本萬一遭到入侵也能排除入侵勢力的能力，使對手無法達成目的。日本政府正研擬將相關方針納入預計年內修訂的安保三文件。

小泉在會談中說明日本修訂安保三文件的研議進度，並表示未來將強化「拒止型防衛能力」。

「拒止型防衛」已明訂於川普政府今年1月公布的「國防戰略」(NDS)，日美在這方面步調一致。

雙方也同意加強合作，因應包含大規模個人資料外洩在內的網路攻擊。

第一島鏈(First Island Chain)是冷戰時期由美國前國務卿約翰·福斯特·杜勒斯(John Foster Dulles)提出的地緣政治與軍事防線概念，主要用來在政治與軍事上圍堵東亞的共產主義國家。

根據不同的地理與戰略定義，第一島鏈的核心國家為：日本、台灣與菲律賓；延伸範圍則包含南韓、印尼與馬來西亞等。

其中，台灣是第一島鏈的核心樞紐，因為台位處西太平洋邊緣，夾在中國與浩瀚的太平洋之間，是地緣政治與軍事防衛上最關鍵的地點。