西班牙高鐵事故已68死 號誌故障 放行後車追撞釀禍

西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高鐵列車追撞事故，至少68死亡、上百人受傷，是西班牙十年來最嚴重的鐵路事故。官方初步研判是人為失誤。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙托雷多附近發生高鐵追撞慘劇，造成至少68死、上百傷，初步調查指向號誌故障後的調度失誤，並可能影響即將到來的11月提前大選。

西班牙28日發生嚴重高鐵 列車追撞事故，一列高鐵列車在托雷多附近追撞另一列列車，導致兩列列車部分車廂出軌，已造成至少68人死亡、上百人受傷，救難人員說傷亡數字可能還會增加。這是西班牙今年第二起重大鐵路事故，也是該國10年來傷亡最慘的鐵路意外。

事故發生於當地時間上午8時54分，涉事列車分別為西班牙國營鐵路公司Renfe營運的AVE高鐵，以及民營業者Iryo營運的高速列車。當局指這兩班列車於當地時間上午9時前不久，在卡斯提亞曼加自治區(Castilla La ManchaA)的市鎮烏爾達(Urda)發生撞擊，地點位於馬德里南方約130公里處。

西班牙托雷多省距馬德里以南約150公里處28日發生高鐵列車追撞事故，車廂嚴重斷裂墜落。(路透)

美聯社報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司(ADIF)表示，事故發生地點在托雷多省(Toledo)。首都馬德里、雷阿爾城(Ciudad Real)與安達魯西亞自治區(Andalusia)之間的鐵路服務已暫停。

美聯社引述西班牙媒體的報導指出，一班高鐵列車猛烈撞上另一班已停下來的列車尾部，造成兩節車廂出軌。

路透報導，卡斯提亞曼加自治區電視台 播出的畫面顯示，其中一班列車出軌，但至少一節車廂仍停在高架軌道上，軌道下方的邊坡則散落著扭曲金屬、破裂板件及其他殘骸。

當時Iryo列車由馬德里南下開往塞維亞，後方同方向行駛的Renfe列車疑未能及時煞車，從後方撞上，造成部分車廂出軌。

人被拋飛 至少百傷

西班牙高鐵追撞事件，已知至少68人死亡，上百乘客受傷。圖為一位婦女急等候在列車上親屬的狀況。(路透)

西班牙媒體報導，事故列車上的乘客描述，撞擊力道極其猛烈，餐車內的人被拋飛，有人當場四肢骨折，乘客更相互堆疊在一起。部分乘客從車窗爬出，倒臥在附近的田地裡。聽見撞擊聲的當地工人趕到現場，拿著急救箱協助傷者，也最先看見罹難者遺體。西班牙中部卡斯提亞曼加自治區主席賈西亞－帕赫(Emiliano Garcia-Page)在事故現場告訴記者，目前大約是64人死亡，「但這個數字很可能還會再增加。」

巨大撞擊 持續10秒

乘客米格爾與數名同事同行，坐在其中一班列車後方車廂，說：「我們聽到一聲巨大的轟隆聲，接著是非常猛烈的撞擊聲，持續了10秒鐘，感覺列車好像就要出軌了。我們看到一列嚴重損毀的列車，我想那應該就是另一班列車。」

人為調度 被疑失誤

西班牙運輸部長普恩特表示，初步調查顯示，事故涉及號誌系統故障及後續列車放行決策。他已檢視事故重建資料，以及涉事列車與調度中心之間的通訊錄音。

普恩特指出，當日上午8時30分左右，連續式列車控制系統疑因通訊問題故障，導致超過60公里路段失去系統涵蓋，該路段六列列車因此自動停車。然而，鐵路基礎設施管理公司的控制中心約於8時36分下達人工指令，解除警示並讓列車恢復行駛。隨後，後方AVE列車行駛約25公里，撞上仍停駛中的Iryo列車。

普恩特質疑，當時不應下達恢復行駛的命令。他表示，即使號誌系統故障，列車重新啟動仍須遵守嚴格程序，包括採取「目視行車」方式，以每小時最高40公里的速度緩慢前進，而非以正常速度行駛。

他表示，事故是西班牙鐵路中央調度中心在安全系統故障後下達「難以理解」的指令所造成，不應歸咎於列車駕駛員。他說：「我不是要把責任歸咎於任何人，我只是陳述事實。」

衝擊西班牙11月選舉

西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)在社群平台X寫道，他對今天這起事故感到「震驚」，並向所有罹難者及其家屬致上關懷、聲援與支持；西班牙王室也在X平台上表示「震驚且憂心」，並向罹難者、其親友及救援人員表達支持。

西班牙預定11月底舉行提前大選，這起重大鐵路事故可能成為選戰議題。當前選戰氣氛已相當緊張，反對陣營持續質疑總理桑傑士領導的左派政府施政能力。事故發生後，各黨已暫停原訂競選活動。