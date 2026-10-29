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內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

編譯陳韻涵／綜合報導
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以色列大選未有政黨得票過半，總理內唐亞胡28日在聯合黨總部向支持者揮手。(歐新社...
以色列大選未有政黨得票過半，總理內唐亞胡28日在聯合黨總部向支持者揮手。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

以色列選舉結果顯示內唐亞胡雖失去國會多數，仍可憑53席成為看守總理；反對派未能翻盤，市場下挫，伊朗與國安議題同步升溫。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在國會選舉中，獲得出乎意料的猶太選民鼎力支持；右派陣營雖然失去國會多數地位，但反對派仍未達足以撼動他總理大位的席次，讓他至少可以看守總理身分續任。

截至28日統計約86%選票結果，以色列三大廣播公司預測內唐亞胡的右派、極右派與極端正統派聯盟將在120席國會中贏得53席，領先國防軍前參謀總長艾森科特(Gadi Eisenkot)領導之中間反對派聯盟的48席，而阿拉伯裔政黨預計贏得該國史上最多的19席。

內唐亞胡面對右翼政黨聯合黨(Likud)的支持者，喊話組建「一個強大的右派民族政府」，提出與川普總統重啟對伊朗聯合軍事行動的可能，稱美國與以色列擁有「獨特的歷史契機」，可以「一勞永逸地」消除伊朗威脅。

川普曾呼籲以色列選民讓內唐亞胡繼續執政，好讓兩位領導人能夠「完成」伊朗問題。

川普表示，內唐亞胡「做得非常好」，形容他的支持「對他助益良多」。

路透分析，以色列看守政府有些限制，但專家指出，看守政府仍保有對伊朗開戰等權力。

艾森科特承認內唐亞胡為看守總理，但警告他可能利用安全議題謀取政治利益。艾森科特說：「內唐亞胡是看守總理，沒有授權，也未取得人民的信任。」

看守政府缺乏國會多數的前景衝擊以色列市場，以色列貨幣謝克爾(shekel)兌美元貶值約1.6%，特拉維夫主要股指下跌逾3%。

以色列此次選舉是2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯(Hamas)突襲以色列後的第一場國會選舉，投票率達77.7%，改寫20多年來的新高紀錄，巴勒斯坦裔以色列選民尤其踴躍投票。

此次選舉結果凸顯以色列猶太人明顯右傾，中間偏左派已淪為邊緣小黨，且幾乎所有猶太政黨都拒絕讓巴勒斯坦獨立建國。

內唐亞胡目前遭到國際刑事法院(ICC)通緝，在國內也面臨貪腐指控，而他一概否認並強調清白。

精華 FAQ

  • 在約86%選票統計下，內唐亞胡所屬右派、極右派與極端正統派聯盟預計拿下53席，雖未掌握國會多數，仍足以讓他以看守總理身分續任。

  • 由艾森科特領導的中間反對派聯盟預估獲48席，無法組成足以推翻內唐亞胡的多數；阿拉伯裔政黨則預計拿下19席，寫下以色列史上最多紀錄。

  • 選舉凸顯猶太選民明顯右傾，也讓伊朗與安全議題更受關注；受看守政府缺乏多數前景影響，謝克爾兌美元貶值約1.6%，特拉維夫股市也跌逾3%。

內唐亞胡 以色列 猶太

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