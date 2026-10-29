波索納洛抵美 自稱巴西總統當選人 控魯拉聯手巴西高院選舉政變
在敗選與刑事調查壓力下，波索納洛潛逃至美國，自稱巴西合法領導人並指控魯拉與高院操弄選舉，讓美巴關係再添緊張。
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在敗選與刑事調查壓力下，波索納洛潛逃至美國，自稱巴西合法領導人並指控魯拉與高院操弄選舉，讓美巴關係再添緊張。
在巴西總統大選以將近450萬票之差落敗的右派候選人佛拉維歐‧波索納洛(Flávio Bolsonaro)面臨兩項刑事調查，護照雖遭註銷仍於27日潛逃出境抵達阿根廷，入境約40分鐘旋即搭乘包機公司「拜雷斯航空」(Baires Fly)私人飛機轉往厄瓜多，28日抵達邁阿密。
波索納洛發表聲明感謝阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)協助完成這趟行程，也感謝川普總統批准他與家人的入境簽證。波索納洛帶著妻子費爾南達(Fernanda)與兩個女兒卡蘿琳娜(Carolina)、路易莎(Luiza)同行。
波索納洛在社群媒體X發文自稱「總統當選人」及巴西的「合法領導人」。他寫道：「我想對6000萬選民與全體巴西人民說，我是領導人，偷走巴西選舉結果的一群罪犯就是建立暴政犯罪組織的成員。」
波索納洛同時表示，自己是巴西最高法院與總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)聯手發動選舉政變之下的受害者。他說，離開巴西是為了保護自己與家人。
這次是81歲的魯拉第四次贏得巴西總統大選，選舉結果已獲巴西聯邦選舉法院認定，獲得世界各國元首、國際觀察員，甚至波索納洛所屬政黨承認。
波索納洛是前巴西總統雅伊爾‧波索納洛(Jair Bolsonaro)的長子，雅伊爾‧波索納洛2022年大選失利卻拒絕向對手魯拉承認敗選。雅伊爾‧波索納落選後前往美國，返回巴西之後遭控策畫政變，被判處坐牢27年。
川普政府先前已經表示，將為波索納洛與家屬核發入美簽證。川普28日在安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)被媒體問到波索納洛聲明時不願發表評論，僅重申先前看法，形容巴西大選是一場「非常奇怪的選舉」。
波索納洛25日在巴西總統大選第二輪決選失敗，面臨刑事調查包括線上賭博洗錢以及非法募資聲稱為父親籌拍影片。波索納洛否認有任何違法行為。
巴西最高法院大法官德莫拉埃斯(Alexandre de Moraes)25日深夜下令波索納洛禁止出境，必須交出護照。
路透28日分析，波索納洛的聲明讓華府為難，美國正設法化解與巴西之間的關係緊張。巴西是拉丁美洲最大的國家，擁有全球第二大的稀土儲藏。
報導稱他在面臨兩項刑事調查、且護照遭註銷後，仍於27日潛逃出境，經阿根廷與厄瓜多轉往邁阿密，並表示此舉是為了保護自己與家人。 他在X發文自稱是「總統當選人」與巴西合法領導人，並指控魯拉與最高法院聯手發動選舉政變，稱選舉結果被一群罪犯偷走。 巴西聯邦選舉法院已認定魯拉勝選，最高法院也下令波索納洛禁出境並交出護照；美國則已表示將核發簽證，川普對相關聲明未正面評論。
精華 FAQ
報導稱他在面臨兩項刑事調查、且護照遭註銷後，仍於27日潛逃出境，經阿根廷與厄瓜多轉往邁阿密，並表示此舉是為了保護自己與家人。
他在X發文自稱是「總統當選人」與巴西合法領導人，並指控魯拉與最高法院聯手發動選舉政變，稱選舉結果被一群罪犯偷走。
巴西聯邦選舉法院已認定魯拉勝選，最高法院也下令波索納洛禁出境並交出護照；美國則已表示將核發簽證，川普對相關聲明未正面評論。
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