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挪威遭駭得逞次數一年增至3倍 當局示警AI助攻

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挪威當局警告，人工智慧（AI）技術快速發展，對挪威企業與組織構成嚴重遭駭風險。(...
挪威當局警告，人工智慧（AI）技術快速發展，對挪威企業與組織構成嚴重遭駭風險。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

挪威國安局指出，成功攻擊境內組織的網路案件一年暴增3倍，並警告AI正加速網攻與資料竊取，國防、太空與關鍵基礎設施風險尤高。

挪威國家安全局（NSM）27日表示，成功攻擊挪威境內組織的網路攻擊案件，一年內增至原來的3倍。當局並警告，人工智慧（AI）技術快速發展，也對挪威企業與組織構成「嚴重風險」。

綜合法新社和歐洲新聞台（Euronews）報導，挪威發布這份報告前，已有多個歐洲國家警告，俄羅斯正因在烏克蘭的戰爭而加強發動混合戰，手段包括網路攻擊。

挪威國家安全局並未點名這些攻擊的幕後行為者。

國家安全局局長郝格史托爾（Arne Christian Haugstoyl）在記者會表示：「過去一年，我們注意到，針對挪威各大組織且成功得逞的網路攻擊行動，數量增至3倍。」

國家安全局在最新報告中指出，挪威國防工業與太空產業尤其容易遭受網路威脅。報告指出：「關鍵基礎設施，以及為攸關國家安全的組織提供服務的業者，也面臨同樣風險。」

郝格史托爾說：「其中數起造成嚴重後果，且持續對國家安全構成風險。」例如，奧斯陸近郊的勒倫斯科格（Lorenskog）春季曾遭到網路攻擊，大量資料遭竊，並被放上暗網兜售。

郝格史托爾指出，AI正為犯罪分子提供發動此類作戰的強大新工具，「利用AI能以專業化水準、前所未有的規模與方式濫用並竊取資料。」

他進一步說明：「AI分析大量資料、找出漏洞的速度，超越人類以往所能達到的水準。這些漏洞讓網路攻擊能以更快速度、更大規模展開，創造新的可乘之機。」

「這意味著風險正在升高，落實安全措施的腳步必須加快。」

他補充說：「國家安全局過去未曾公開這類評估。我們現在這麼做，是因為挪威各組織絕對有必要加強韌性，以及因應網路作戰的能力。」

國家安全局將挪威面臨的網路風險評為「升高」，在5級量表中位居第2級。

精華 FAQ

  • 該局表示，過去1年內，成功攻擊挪威各大組織的網路攻擊次數增至原來的3倍，顯示整體網安風險明顯升高，且已有案件造成嚴重後果。

  • 國家安全局認為，AI可幫助犯罪分子更快分析大量資料、找出漏洞，並以更專業、更多元且更大規模的方式濫用與竊取資料，提升攻擊效率。

  • 報告點名挪威的國防工業與太空產業風險最高，此外，關鍵基礎設施，以及替國家安全相關組織提供服務的業者，也同樣面臨高度威脅。

挪威 俄羅斯 烏克蘭

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