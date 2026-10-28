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台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

編譯廖玉玲／綜合外電
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中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flig...
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

AI摘要

文章摘要整理：

彭博報導稱，巴基斯坦基於一個中國政策，對台灣航空公司關閉領空，導致華航與長榮航部分亞洲歐洲航班改道飛越俄羅斯。

彭博資訊28日報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，對台灣航空公司關閉領空。

巴基斯坦 Khawaja Asif 28日告訴彭博新聞，該國航空部門遵循「一個中國」政策，只允許中國的航班，進入巴基斯坦領空。

根據報導，台灣航空業者已於上周末開始改道。中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班，改道飛越俄羅斯

中華航空和長榮航空拒絕置評。台灣民航局並未對改道一事發表評論，但表示從未禁止航空公司飛越俄羅斯領空。

巴基斯坦關閉領空並非首次，去年印度對巴基斯坦發動軍事行動時，巴基斯坦曾經關閉領空48小時，造成國籍航空多航班受影響，部分航班折返或改道。

精華 FAQ

  • 報導指出，巴基斯坦航空部門以「一個中國」政策為由，只允許中國航班進入其領空，因此對台灣航空公司採取限制措施。巴基斯坦官員也向彭博證實了這項說法。

  • 內文提到，中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有再飛越巴基斯坦領空。根據追蹤資料，至少有十幾架往返亞洲與歐洲的航班，已改道飛越俄羅斯。

  • 中華航空與長榮航空都拒絕置評；台灣民航局則未直接評論改道原因，但表示從未禁止航空公司飛越俄羅斯領空。這顯示航路調整主要是因巴基斯坦限制所致。

長榮 俄羅斯 巴基斯坦

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