西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 至少10人死亡、多人受傷
西班牙中部托雷多省28日上午發生2列高速列車追撞，造成至少10人死亡、多人受傷，並導致部分車廂脫軌，當局已暫停相關鐵路服務並展開調查。
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西班牙中部托雷多省28日上午發生2列高速列車追撞，造成至少10人死亡、多人受傷，並導致部分車廂脫軌，當局已暫停相關鐵路服務並展開調查。
西班牙中部托雷多省28日上午發生兩列高速列車相撞，導致其中一列列車的兩節車廂脫軌，至少10人死亡，多人受傷。
西班牙國營鐵路基礎設施管理局說，由於28日上午「兩列列車追撞」，已暫停馬德里與南部安達魯西亞地區之間的列車服務。事故發生地卡斯提亞-拉曼查自治區發言人則說，仍在確認事故原因與受傷人數。
但政府消息人士向西班牙媒體「國家報」透露，已至少10人死亡，並指這次事故可能比今年1月的阿達穆斯鐵路事故更嚴重。阿達穆斯事故造成45人罹難。另有媒體引述非官方消息來源稱罹難人數至少39人。
西班牙國家電視台（TVE）報導，事故起因是一列高速列車撞上另一列列車的車尾，導致後者兩節車廂出軌。
托雷多附近烏爾達鎮鎮長加蘭（Manuel Galan）說，緊急救援單位已請求其準備一座體育館來安置傷者。
西班牙各政黨都在為下個月登場的選舉備戰，但事故傳出後已暫停原訂的競選活動。
西班牙總理桑傑士則對火車相撞的消息感到震驚，並在社群媒體X上發文：「我持續與運輸部長及卡斯提亞-拉曼查自治區主席保持聯繫。緊急救援人員正在現場協助受影響民眾、確保其安全，並與所有相關單位協調合作。我向所有罹難者、傷者及其家屬致上關愛、聲援與支持。」
中央社／馬德里28日綜合外電報導
西班牙國家通訊社及其他當地媒體報導，西班牙中部發生兩列火車追撞事故，造成至少10人喪生，且人數可能還會增加。
美聯社報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）表示，事故發生於今天上午，地點在托雷多省（Toledo）。首都馬德里（Madrid）、雷阿爾城（Ciudad Real）與安達魯西亞自治區（Andalusia）之間的鐵路服務已暫停。
西班牙國家電視台（TVE）報導，事故涉及兩列朝同一方向行駛的高速列車，其中一列追撞另一列的尾部，導致後者兩節車廂出軌。
鄰近的烏爾達鎮（Urda）鎮長蓋倫（Manuel Galán）告訴TVE，有乘客受傷，民防單位已要求該鎮當局準備一座體育館，以安置及照料乘客。
另一個鄰近村莊洛斯耶韋內斯（Los Yébenes）的村長培瑞斯（Jesús Pérez）向TVE表示，事故看起來「很嚴重」。
卡斯提亞曼加自治區（Castilla La Mancha）主席賈西亞－帕赫（Emiliano Garcia-Page）在社群平台X發文表示，他正趕往事故現場。
該自治區發言人巴迪亞（Esther Padilla）則說，目前當局已確認有10人死亡，但「這個數字肯定會增加」。
事故發生在西班牙中部托雷多省，時間是28日上午。現場為兩列高速列車追撞，其中一列列車的2節車廂因此脫軌，造成重大傷亡與交通中斷。 根據報導，事故已造成至少10人死亡、多人受傷，且有車廂脫軌。西班牙鐵路單位因此暫停馬德里與南部安達魯西亞地區之間的列車服務。 政府與地方當局正在確認事故原因與實際傷亡人數，緊急救援人員也已在現場協助。總理桑傑士表示震驚，並與運輸部長及地方主席保持聯繫。
精華 FAQ
事故發生在西班牙中部托雷多省，時間是28日上午。現場為兩列高速列車追撞，其中一列列車的2節車廂因此脫軌，造成重大傷亡與交通中斷。
根據報導，事故已造成至少10人死亡、多人受傷，且有車廂脫軌。西班牙鐵路單位因此暫停馬德里與南部安達魯西亞地區之間的列車服務。
政府與地方當局正在確認事故原因與實際傷亡人數，緊急救援人員也已在現場協助。總理桑傑士表示震驚，並與運輸部長及地方主席保持聯繫。
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