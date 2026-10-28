不平靜？河口湖再爆殺人案 89歲南韓籍婦人自首勒死57歲兒
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日本富士山河口湖町一個月內再爆命案，89歲南韓籍婦人涉嫌在樹海內勒死有重度智能障礙的57歲兒子，已遭逮捕調查。
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日本富士山河口湖町一個月內再爆命案，89歲南韓籍婦人涉嫌在樹海內勒死有重度智能障礙的57歲兒子，已遭逮捕調查。
繼台籍旅客在日本富士山河口湖町旅遊遭殺害後，當地再傳命案。日本警方28日宣布，一名89歲南韓籍老婦10月初在富士山河口湖町的樹海內，以繩狀物勒死57歲兒子，目前已逮捕嫌犯，全案仍調查中。
警方指出，南韓籍無業女子永野福子（又名張福子）涉嫌於10月4日至6日之間，在河口湖町本栖使用類似繩索的物品勒斃兒子永野剛志（又名金剛志）。
司法驗屍結果則顯示，死者因窒息身亡，永野福子6日被警方尋獲時坦承，勒死有重度智能障礙的兒子。警方說，確切犯案動機與過程仍待進一步釐清。
富士山河口湖為日本知名觀光景點，卻在一個月內接連發生命案。
嫌犯是89歲的南韓籍無業女子永野福子，又名張福子；死者則是她57歲的兒子永野剛志，也被稱為金剛志。警方目前已將她逮捕，案件仍在持續調查中。 警方指出，案件疑似發生在10月4日至6日之間，地點位於河口湖町本栖的樹海內。嫌犯被指使用類似繩索的物品勒住兒子，司法驗屍則確認死者是因窒息身亡。 永野福子在6日被警方尋獲時，已坦承是她勒死重度智能障礙的兒子。不過，警方表示，真正的犯案動機、詳細經過，以及是否有其他背景因素，仍需進一步釐清。
精華 FAQ
嫌犯是89歲的南韓籍無業女子永野福子，又名張福子；死者則是她57歲的兒子永野剛志，也被稱為金剛志。警方目前已將她逮捕，案件仍在持續調查中。
警方指出，案件疑似發生在10月4日至6日之間，地點位於河口湖町本栖的樹海內。嫌犯被指使用類似繩索的物品勒住兒子，司法驗屍則確認死者是因窒息身亡。
永野福子在6日被警方尋獲時，已坦承是她勒死重度智能障礙的兒子。不過，警方表示，真正的犯案動機、詳細經過，以及是否有其他背景因素，仍需進一步釐清。
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