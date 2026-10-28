以色列最新出口民調轉向 內唐亞胡選情回升 揚言聯手川普除伊朗

以色列總理內唐亞胡28日在耶路撒冷出席聯合黨選舉活動，向支持者發表談話。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 以色列大選出口民調顯示，內唐亞胡陣營席次略回升但仍未過半，他在選後宣稱將與川普合作，強硬對抗伊朗並籲組右翼政府。

以色列 27日舉行大選，3大主要民調機構更新出口民調，結果略微轉向有利於總理內唐亞胡 （Benjamin Netanyahu）陣營，與艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的反對派陣營席次持平或略微領先。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據以色列第12頻道新聞台最新出口民調，內唐亞胡陣營獲得52席，艾森科特陣營則降至49席。內唐亞胡領導的聯合黨（Likud）取得27席，領先艾森科特的正直黨（Yashar）21席。阿拉伯裔政黨增加1席，達到19席。

第13頻道（Channel 13）及第11頻道（Channel 11）的出口民調則顯示，內唐亞胡與艾森科特陣營各獲51席，雙方打成平手，阿拉伯裔政黨取得18席。

更新版出口民調顯示，內唐亞胡距離61席過半門檻仍有相當差距。艾森科特同樣未能單獨取得過半席次，必須與阿拉伯裔政黨合作，才能將內唐亞胡拉下台。

以色列時報報導，內唐亞胡在耶路撒冷的聯合黨選舉總部發表選後演說，回顧自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以來，以色列在各場戰爭中取得的成就。他說：「伊朗 比以往任何時候都弱，以色列則比以往任何時候都強。」他表示，以色列將與美國總統川普攜手，徹底消除伊朗威脅。

內唐亞胡聲音沙啞地向聯合黨黨務活動人士及國會議員致謝。他表示，雖然仍在等待真正的選舉結果，但聯合黨是以色列最大政黨。他也抨擊先前預測聯合黨選情不佳的新聞媒體，宣稱「右翼陣營在猶太復國主義民眾、猶太民眾及所有支持以色列的人當中，擁有明確且具決定性的多數支持」。

內唐亞胡強調：「我們需要一個右翼、民族主義、強而有力的政府。這才是必須做的事。」他說：「讓以色列陷入危險，成立一個依賴反猶太復國主義阿拉伯裔政黨的政府，是不可想像的事。」他並指稱，那些政黨「反對我們的存在本身，將哈瑪斯視為慈善組織，稱我們的士兵是戰爭罪犯」。