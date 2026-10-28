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葡萄牙房價8年翻倍 拆營地11人受傷警執法遭查

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葡萄牙是歐洲住房負擔問題最嚴重的國家之一，房價自2017年以來已漲逾一倍，新租約...
葡萄牙是歐洲住房負擔問題最嚴重的國家之一，房價自2017年以來已漲逾一倍，新租約租金也近乎翻倍，薪資卻未能跟上漲幅，年輕人受衝擊尤深。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：葡萄牙房價自2017年以來翻倍，新租約租金也幾乎倍增。
  • 重點二：里斯本示威抗議住房危機，並反對警方拆除帳篷營地行動。
  • 重點三：政府擬加速驅逐房客並取消租金上限，引發民眾強烈反彈。

成千上萬的民眾今天聚集在葡萄牙首都里斯本的國會大廈外，在議員審議政府提出的2027年預算草案之際，對日益惡化的住房危機，以及警方近日針對住房運動人士採取的行動，表達不滿之意。

路透社和法新社報導，葡萄牙是歐洲住房負擔問題最嚴重的國家之一，房價自2017年以來已漲逾一倍，新租約租金也近乎翻倍，薪資卻未能跟上漲幅，年輕人受衝擊尤深。

葡萄牙這波抗議也呼應歐洲其他地區近期針對住房短缺與租金上漲舉行的示威。示威者在里斯本（Lisbon）及波圖（Porto）搭設抗議營地，即是效法鄰國西班牙首都馬德里（Madrid）約1個月前因相同議題出現的「帳篷城」。

39歲女演員羅德里格斯（Erica Rodrigues）表示，這場危機不僅影響年輕人，也波及年長世代，因為「相較於民眾的收入，葡萄牙的生活成本實在太高，令人無法承受」。

抗議人士要求執政的中間偏右少數政府撤回一項法案。法案內容包括加速驅逐房客，以及取消新租約的租金上限；法案已在極右翼政黨「夠了」（Chega）棄權下通過一讀。

39歲失業男子馬丁斯（Joao Martins）表示，抗議人士正在「爭取讓每個人都能擁有合宜且負擔得起的住房」，也要求「國家預算真正反映多數民眾的利益，而非只顧及少數特權人士」。

他說，他們也是為了「近日受到嚴重威脅的抗議權利」而走上街頭。

這場示威的導火線，是警方25日在里斯本及波圖拆除住房權益倡議人士搭設的帳篷營地。警方當時持警棍衝向群眾，引發執法過當的指控。

集會主辦單位表示，現場示威民眾達數千人。警方則未提供人數估計。

葡萄牙內政總監察局（IGAI）已針對警方行動展開調查，檢方也另案調查員警的行為。

警方表示，25日兩場行動共造成11人輕傷，其中包括3名員警；倡議團體「居住之所」（Casa para Viver）則稱有60人受傷。

葡萄牙總統席古（Antonio Jose Seguro）今天呼籲各方就居住問題展開對話，強調葡萄牙擁有的是「對話文化，而非暴力文化」，並敦促抗議人士與政府溝通。

總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）今天在國會發言時表示，警方的行動符合「必要性、比例性與適當性」原則。

集會主辦單位表示，現場示威民眾達數千人。(歐新社)
集會主辦單位表示，現場示威民眾達數千人。(歐新社)

集會主辦單位表示，現場示威民眾達數千人。(歐新社)
集會主辦單位表示，現場示威民眾達數千人。(歐新社)

精華 FAQ

  • 抗議焦點是住房危機惡化，包括房價與租金大幅上漲、薪資追不上生活成本，以及政府推動可能加劇房客壓力的住房法案，民眾也不滿警方對住房運動人士的強硬執法。

  • 因為警方25日在里斯本與波圖拆除住房倡議者搭設的營地時，使用警棍衝向群眾，造成多人受傷並被指控執法過當，進一步激化民怨與對抗議權利受威脅的擔憂。

  • 抗議人士反對法案中的加速驅逐房客與取消新租約租金上限，認為這會讓住房更難負擔，且不符合多數民眾利益，因此要求政府撤回相關提案並正視住房問題。

租金 房價 葡萄牙

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