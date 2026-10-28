我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵輪突停航 200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

洛杉磯市首度啟用「測速照相」最高罰500美元 設60天警告期

曾攜手Shein惹議 巴黎老牌百貨聲請破產保護

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國百貨公司BHV Marais今天表示已聲請破產保護，以保障營運及員工工作。(...
法國百貨公司BHV Marais今天表示已聲請破產保護，以保障營運及員工工作。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

巴黎BHV Marais因資金與款項爭議聲請破產保護，並在曾與Shein合作引發爭議後持續營業，凸顯法國零售業困境。

（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國巴黎瑪黑區（Marais）百貨公司BHV Marais去年因與亞洲快時尚巨擘希音（Shein）合作引發爭議，公司今天表示已聲請破產保護，以保障營運及員工工作。

法新社報導，BHV Marais是位於巴黎市政廳對面的地標性百貨公司，擁有700名員工。公司表示破產程序「是BHV重新出發的一環，不代表失敗」，還說將持續營業。

這家百貨的前東家原本就因延遲付款與進駐的品牌專櫃發生糾紛，去年又宣布引進Shein首家常設實體店引發爭議。

這項消息觸動法國民眾敏感神經，當時法國社會憂心大量亞洲進口商品湧入導致本地工作機會流失，並促使多個品牌撤出。

業主最後於今年6月將這項業務出售給數名公司經理人，新經營團隊隨即終止與Shein的合作。

新東家表示，這筆交易包含部分建物所有權移轉，但他們尚未收到相關款項，影響業務整頓計畫的推進。

大樓所有權人、加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）否認這項說法，表示並未積欠BHV Marais任何款項。

法國勞動檢查人員認為，BHV Marais一直未支付相關款項，但公司管理層否認這項說法。

路透社報導，BHV Marais的困境凸顯法國零售業普遍面臨的問題，而法國也正受到全國性反政府抗議活動衝擊。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）今天稍早公布的數據顯示，法國10月消費者信心指數下滑，降至2013年6月以來最低水準。

精華 FAQ

  • BHV Marais表示，聲請破產保護是為了保障日常營運與700名員工工作，並非代表失敗。公司希望藉此完成重整，讓百貨能以「重新出發」的方式繼續營業。

  • 該百貨去年宣布引進Shein首家常設實體店，觸發法國民眾對亞洲低價商品衝擊本地就業的疑慮，多個品牌因此撤出，合作也成為外界批評焦點。

  • 除了與前東家、品牌專櫃及勞檢單位之間的款項爭議外，新東家還指控未收到交易相關款項，影響整頓計畫；Brookfield則否認欠款，雙方說法不一。

Shein 破產

上一則

小波索納洛敗選後 離開巴西抵美 魯拉：偷溜行為可恥

下一則

葡萄牙房價8年翻倍 拆營地11人受傷警執法遭查

延伸閱讀

法暴動217人已入獄 保險業估損13.4億 巴黎、里昂禁抗議

法暴動217人已入獄 保險業估損13.4億 巴黎、里昂禁抗議
巴黎群眾24日再次示威 商家釘木板或歇業自保

巴黎群眾24日再次示威 商家釘木板或歇業自保
抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注

抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注
法國又爆全國性抗議 警逮捕135人查扣多項物品

法國又爆全國性抗議 警逮捕135人查扣多項物品

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例

2026-10-20 16:34
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底

扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底