曾攜手Shein惹議 巴黎老牌百貨聲請破產保護
巴黎BHV Marais因資金與款項爭議聲請破產保護，並在曾與Shein合作引發爭議後持續營業，凸顯法國零售業困境。
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巴黎BHV Marais因資金與款項爭議聲請破產保護，並在曾與Shein合作引發爭議後持續營業，凸顯法國零售業困境。
（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國巴黎瑪黑區（Marais）百貨公司BHV Marais去年因與亞洲快時尚巨擘希音（Shein）合作引發爭議，公司今天表示已聲請破產保護，以保障營運及員工工作。
法新社報導，BHV Marais是位於巴黎市政廳對面的地標性百貨公司，擁有700名員工。公司表示破產程序「是BHV重新出發的一環，不代表失敗」，還說將持續營業。
這家百貨的前東家原本就因延遲付款與進駐的品牌專櫃發生糾紛，去年又宣布引進Shein首家常設實體店引發爭議。
這項消息觸動法國民眾敏感神經，當時法國社會憂心大量亞洲進口商品湧入導致本地工作機會流失，並促使多個品牌撤出。
業主最後於今年6月將這項業務出售給數名公司經理人，新經營團隊隨即終止與Shein的合作。
新東家表示，這筆交易包含部分建物所有權移轉，但他們尚未收到相關款項，影響業務整頓計畫的推進。
大樓所有權人、加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）否認這項說法，表示並未積欠BHV Marais任何款項。
法國勞動檢查人員認為，BHV Marais一直未支付相關款項，但公司管理層否認這項說法。
路透社報導，BHV Marais的困境凸顯法國零售業普遍面臨的問題，而法國也正受到全國性反政府抗議活動衝擊。
法國國家統計及經濟研究局（INSEE）今天稍早公布的數據顯示，法國10月消費者信心指數下滑，降至2013年6月以來最低水準。
BHV Marais表示，聲請破產保護是為了保障日常營運與700名員工工作，並非代表失敗。公司希望藉此完成重整，讓百貨能以「重新出發」的方式繼續營業。 該百貨去年宣布引進Shein首家常設實體店，觸發法國民眾對亞洲低價商品衝擊本地就業的疑慮，多個品牌因此撤出，合作也成為外界批評焦點。 除了與前東家、品牌專櫃及勞檢單位之間的款項爭議外，新東家還指控未收到交易相關款項，影響整頓計畫；Brookfield則否認欠款，雙方說法不一。
精華 FAQ
BHV Marais表示，聲請破產保護是為了保障日常營運與700名員工工作，並非代表失敗。公司希望藉此完成重整，讓百貨能以「重新出發」的方式繼續營業。
該百貨去年宣布引進Shein首家常設實體店，觸發法國民眾對亞洲低價商品衝擊本地就業的疑慮，多個品牌因此撤出，合作也成為外界批評焦點。
除了與前東家、品牌專櫃及勞檢單位之間的款項爭議外，新東家還指控未收到交易相關款項，影響整頓計畫；Brookfield則否認欠款，雙方說法不一。
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