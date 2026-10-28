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誰最適合下任日相？民調：高市27%奪冠 但38%回答「不知」

編譯中心／綜合27日電
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日本「每日新聞」24、25日進行「誰最適合擔任下一任首相」全國民調，高市早苗以2...
日本「每日新聞」24、25日進行「誰最適合擔任下一任首相」全國民調，高市早苗以27%居冠；圖為高市早苗於10月21日在東京首相官邸就職一周年之際向記者發表演說。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

日本民調顯示，高市早苗以27%成為最適合下任首相人選，但38%受訪者仍說不知道；她雖獲自民黨支持者力挺，無黨派選民卻多未定。

日本首相高市早苗執政滿1年，日本「每日新聞」24、25日進行「誰最適合擔任下一任首相」全國民調，結果顯示，高市早苗以27%居冠，防衛大臣小泉進次郎以12%居次。不過，回答「不知道」的受訪者高達38%，為所有選項中比率最高。

根據民調，除了高市早苗與小泉進次郎，前總務大臣林芳正以10%排名第3，接著依序為「其他人選」7%、外務大臣茂木敏充3%，以及自民黨政務調查會長小林鷹之2%。

從政黨支持傾向來看，高市早苗在自民黨支持者當中具有明顯優勢，55%認為她最適合擔任下一任首相，大幅領先排名第2的小泉進次郎15%。林芳正獲得7%支持，小林鷹之3%、茂木敏充1%，另有16%回答不知道。

不過，在「沒有支持特定政黨」的無黨派選民當中，超過半數、多達53%表示「不知道」誰最適合擔任下一任首相。其餘依序為高市早苗17%、小泉進次郎10%、林芳正9%、茂木敏充3%，以及小林鷹之1%。

民調也詢問受訪者「希望高市首相繼續執政到什麼時候」，32%回答「希望盡可能長期執政」，比率最高；23%希望她儘早下台，17%認為應做到「2027年9月自民黨總裁任期屆滿」，7%認為應做到「2030年2月眾議院議員任期屆滿」，另有21%回答不知道。

在支持高市內閣的受訪者（占全體45%）當中，66%希望她「盡可能長期執政」，遠高於希望她「做到自民黨總裁任期屆滿」或「眾議院議員任期屆滿」的各9%。

相較下，不支持高市內閣的受訪者（占全體41%）有55%希望她儘早下台，26%認為應做到自民黨總裁任期屆滿，4%認為應做到眾議院議員任期屆滿，僅1%希望她盡可能長期執政。

這次調查顯示，高市早苗雖然在下一任首相適任人選中排名第一，且獲得過半自民黨支持者青睞，但無黨派選民仍有多數尚未決定支持人選。

值得注意的是，高市內閣自2025年10月成立以來，支持率一直維持在50%以上。「日經新聞」自1987年開始進行民調以來，僅已故前首相安倍晉三第二次執政時期的內閣，曾創下相同紀錄。儘管農林水產大臣簗和生因身陷多樁醜聞而請辭下台，近半民眾認為高市處理不當，然而無損高市內閣的民意支持度，最新民調顯示，仍維持在62%，與9月持平，甚至不支持度還下降了2個百分點至31%。

高市一度為簗和生的言行辯護，表示曾叮囑他要「努力工作，並透過實際行動彌補過失」，但「日經新聞」與東京電視台25日的最新民調顯示，有48%的受訪者認為，高市處理簗和生辭職的方式有問題。

精華 FAQ

  • 調查結果顯示，高市早苗以27%排名第1，領先小泉進次郎的12%與林芳正的10%。不過，回答不知道的人高達38%，是所有選項中最高，反映接班人選仍未形成明顯共識。

  • 在自民黨支持者中，高市早苗獲55%支持，明顯高於小泉進次郎的15%。但在無黨派選民當中，53%回答不知道，只有17%選高市，顯示她的優勢主要來自自民黨基本盤。

  • 有32%受訪者希望高市盡可能長期執政，23%盼她儘早下台，另有21%不知道。支持高市內閣者多盼她長期執政，不支持者則多希望她盡早下台，顯示民意分歧明顯。

民調 高市早苗 小泉進次郎

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