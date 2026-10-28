我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

川普轟「屎坑國家」 挪威：無權干預和平獎 他非常清楚

編譯盧思綸／綜合27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威外交部長26日出面反擊美國總統川普痛批挪威「爛透了」言論，強調川普非常清楚諾...
挪威外交部長26日出面反擊美國總統川普痛批挪威「爛透了」言論，強調川普非常清楚諾貝爾委員會獨立運作，聲稱挪威政府無權干預和平獎評選結果；圖為諾貝爾和平獎獎章。(取材自諾貝爾委員會)

AI摘要

文章摘要整理：

川普因未獲2026年諾貝爾和平獎怒斥挪威，挪威政府與諾貝爾相關機構隨即強調評選獨立，白宮則力挺其和平功績。

紐約時報報導，美國總統川普因未獲頒2026年諾貝爾和平獎，25日在密西根州一場競選造勢活動上大發雷霆，痛批挪威「爛透了」、是「屎坑國家」，甚至揚言不歡迎挪威移民赴美。對此，挪威外交部長艾德26日出面反擊，強調川普非常清楚諾貝爾委員會獨立運作，挪威政府無權干預和平獎評選結果。

川普25日在密西根州休倫港（Port Huron）出席造勢活動時表示：「坦白說，挪威爛透了。事實上，挪威已經變成一個屎坑國家。」他接著抱怨：「我沒有拿到諾貝爾獎，所以我不想要任何挪威人，也不想跟挪威有任何瓜葛。」

川普這番言論引發挪威各界不滿。挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）26日接受挪威公共廣播公司NRK訪問時表示：「他非常清楚諾貝爾委員會是獨立的。我們已經提醒過他這一點，以免有人對此存疑，而事實至今仍然如此。」

不過，艾德也試圖淡化川普的侮辱性言論，將其視為選舉期間的政治語言，並強調挪威高度重視與美國長期以來的雙邊關係。

挪威智庫Civita分析師洛克（Eirik Lokke）指出，挪威民眾早已習慣川普反覆無常的言行，「我們往往不會把他的每一次情緒性發言看得太嚴重」。

川普第一任期曾高度讚揚挪威，2018年甚至表示，美國應該接納更多挪威移民。根據挪威官方統計，2025年共有1529名美國公民移居挪威，反而高於移居美國的1005名挪威人。

挪威諾貝爾研究所發言人奧斯海姆（Erik Aasheim）同樣發表聲明，強調諾貝爾委員會完全獨立於挪威政府。該委員會5名成員由挪威國會任命，任期6年。為保障獨立性，挪威自1936年起禁止政府成員擔任委員，1977年起也禁止現任國會議員擔任委員。

今年諾貝爾和平獎於10月9日宣布頒給85歲的南非人權律師皮萊（Navi Pillay），表彰她致力推動國際法的貢獻。皮萊曾擔任聯合國高階官員及國際刑事法院法官，去年更領導聯合國調查委員會，認定以色列在加薩對巴勒斯坦人實施種族滅絕，但以色列否認這項結論。

川普公開爭取諾貝爾和平獎已有約10年，曾在數十場訪問及演說中提及此事，也曾私下抱怨未能獲獎。他10月稍早更形容諾貝爾委員會未將和平獎頒給自己，是「挪威永遠無法抹去的污點」。

川普25日再度宣稱自己擺平8場戰爭，過去甚至表示，這些成就足以讓他獲得8座諾貝爾和平獎。不過，他列舉的部分衝突，包括以色列與哈瑪斯、以色列與伊朗之間的戰爭，至今仍未解決。

白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）26日則為川普辯護，強調川普推動俄烏和平談判，並促成以色列與哈瑪斯達成釋放人質協議，「總統為促進世界和平付出非凡且不懈的努力，理應憑藉這些成就多次獲頒諾貝爾和平獎」。

精華 FAQ

  • 他是因未獲頒2026年諾貝爾和平獎而不滿，於密西根州造勢活動上怒罵挪威「爛透了」並稱其為「屎坑國家」，還揚言不歡迎挪威移民赴美。

  • 挪威外交部長艾德強調，川普非常清楚諾貝爾委員會是獨立運作的，挪威政府沒有權力干預和平獎結果；他也試圖淡化爭議，稱仍重視美挪關係。

  • 白宮發言人表示，川普推動俄烏和平談判，也促成以色列與哈瑪斯釋放人質協議，認為他為世界和平付出非凡且不懈努力，理應多次獲獎。

挪威 川普 諾貝爾

上一則

字典網站代表字Maxxing 數位媒體使用頻率飆高近19倍

下一則

加勒比海地區索賠高漲 英王造訪演說坦承奴隸制不公

延伸閱讀

不滿未獲諾貝爾獎 川普不歡迎挪威移民批「爛國家」

不滿未獲諾貝爾獎 川普不歡迎挪威移民批「爛國家」

不滿未獲諾貝爾獎 川普罵挪威「爛國家」不歡迎移民來美國

不滿未獲諾貝爾獎 川普罵挪威「爛國家」不歡迎移民來美國
諾貝爾和平獎得主皮萊批川普制裁ICC 要他去了解國際法

諾貝爾和平獎得主皮萊批川普制裁ICC 要他去了解國際法
挪威總理、芬蘭總統罕見與普亭通話 討論俄烏戰爭

挪威總理、芬蘭總統罕見與普亭通話 討論俄烏戰爭

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例

2026-10-20 16:34
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

剩3個月壽命 癌末男撿獲14萬美元爽玩被逮 須活到95歲才還得完

2026-10-24 00:00

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%