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字典網站代表字Maxxing 數位媒體使用頻率飆高近19倍

編譯中心／綜合27日電
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AI摘要

文章摘要整理：

Dictionary.com以Maxxing為2026年度代表字，反映Z世代在社群媒體上追求各種極致化表現，相關詞彙使用量也在今年8月暴增近19倍。

字典網站Dictionary.com最近選出2026年度代表字，Maxxing一詞雀屏中選。這個字詞意指「最大化」或「極致化」，是Z世代愛用語。

英國廣播公司（BBC）報導，Dictionary.com發表聲明指出，Maxxing是maximising（最大化）的簡稱，可單獨使用，也可加在任何字詞後面，意指將某件事做到極致，或盡可能最佳化。今年8月，數位媒體使用maxxing一詞的頻率，是2025年月平均值的近19倍。

兩年前，Dictionary.com曾在分析美國社群媒體趨勢、新聞內容及搜尋資料後，選出demure（端莊得體）作為年度代表字。去年選出的年度代表字則是67。

Dictionary Media Group詞典編纂部門主管強生（Steve Johnson）表示：「maxxing是一種文化在語言上的展現，這種文化愈來愈執著於在各方面追求最大效益。」

Dictionary.com也將affordability（可負擔性）、data centre（資料中心）、odyssey（漫長而驚險的旅程）和uncle的簡稱unc納入年度代表字的候選名單。

在社群媒體上，許多30歲以下的Z世代及更年輕族群，大量發文分享自己如何透過各種maxxing方法，追求各方面的極致表現。

健身與健康領域網紅會談論如何將蛋白質和纖維攝取量提升到極致，分別稱為proteinmaxxing和fibermaxxing，致力改善睡眠習慣的人則是在實踐sleepmaxxing。

網紅Clavicular記錄自己極端追求外貌吸引力的過程，吸引數以千計的追隨者。他所實踐的做法稱為looksmaxxing，旨在符合特定的外貌標準，尤其講究下顎線條、眼睛和體格。

教授英語的語言學家卡芙特（Vanessa Croft）指出，網路及數位媒體讓語言以「飛快速度」演變，甚至超越過去的廣播、電影或電視。新詞彙被納入語言的速度有多快，就可能以同樣快的速度失去流行地位。

卡芙特提及：「等到千禧世代、X世代或Y世代開始使用這些詞時，Z世代和α世代已經棄用這些詞。」

她表示，她和中學階段的學生現在也還會講maxxing，不過語氣幾乎帶有反諷意味。

精華 FAQ

  • 因為這個詞充分反映當代網路文化，尤其是Z世代對效率、表現與自我優化的執著；詞典方觀察到其使用頻率在今年8月大幅攀升，明顯成為熱門語彙。

  • Maxxing是maximising的簡稱，意思是把某件事做到極致或盡可能最佳化，可單獨使用，也能接在各種字詞後方，形成不同領域的「極致化」說法。

  • 文中提到proteinmaxxing、fibermaxxing與sleepmaxxing，分別代表把蛋白質、纖維或睡眠習慣做到極致；另外還有looksmaxxing，指極端追求外貌吸引力與特定身形標準。

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