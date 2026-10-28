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垃圾場肇禍？首爾最後貧民窟大火 燒8小時幸無傷亡

編譯中心／綜合27日電
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南韓九龍村27日發生火災，消防員在火災現場。（路透）
南韓九龍村27日發生火災，消防員在火災現場。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

首爾江南九龍村27日疑因垃圾場起火釀災，濃煙與瓦斯爆炸使救援困難，消防動員大量人力車輛，並撤離258人，最終在近8小時後撲滅且無傷亡。

位於南韓首爾江南地區、被稱為「最後棚戶區（貧民窟）」的九龍村27日發生火災，現場產生大量濃煙，聯外道路也遭到封鎖，大火延燒近8小時才被撲滅。由於巷道狹窄、現場不斷發生瓦斯爆炸，救援行動困難重重，當局緊急撤離258位居民，所幸目前無人員傷亡，總統李在明也指示動員所有可用資源投入滅火。

根據韓聯社報導，九龍村在27日下午3時50分左右發生火災，消防當局接獲「疑似垃圾場發生火災」的通報後出動，已投入51輛消防車輛及168名人員進行滅火。消防當局計畫在撲滅火勢後，立即調查起火原因及傷者人數等情況。

江南區公所的災害警示簡訊顯示「九龍村火災正產生大量濃煙」，並呼籲「居民關閉窗戶，附近車輛請改道行駛」。警方為配合滅火工作，已開始管制九龍村入口道路。

青瓦台首席發言人姜由楨表示，總統李在明27日下午接獲首爾江南區九龍村發生火災的報告後，指示動員所有可用資源投入滅火工作，全力救援當地居民並確保居民安全，也要求務必注意投入火災現場進行滅火工作的消防人員安全。

行政安全部長官尹昊重也指示動員所有可用人力及設備，全力投入人命救援及滅火工作。尹昊重表示，「為避免發生人員傷亡，應迅速疏散附近居民，並盡最大努力防止消防人員在滅火過程中發生安全事故。」他也指示，警方應全力做好火災現場周邊的管制工作。

南韓九龍村27日發生火災，現場冒出濃煙。（路透）
南韓九龍村27日發生火災，現場冒出濃煙。（路透）

精華 FAQ

  • 火災發生在27日下午3時50分左右，地點位於首爾江南區九龍村。消防單位歷經近8小時搶救後，才將火勢完全撲滅，期間現場濃煙密布且救援相當困難。

  • 由於巷道狹窄、現場還不斷發生瓦斯爆炸，消防進入與滅火都很不容易。當局緊急撤離258名居民，並出動51輛消防車與168名人員，同時封鎖道路、管制周邊交通。

  • 總統李在明要求動員所有可用資源投入滅火，並特別注意消防人員安全；行政安全部長官也下令全力救援與管制。所幸截至目前，這場火災未傳出任何人員傷亡。

南韓 李在明

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