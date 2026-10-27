小波索納洛敗選後 離開巴西抵美 魯拉：偷溜行為可恥

巴西總統魯拉10月27日在巴西首都巴西利亞慶祝81歲生日。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 巴西參議員佛拉維歐．波索納洛在選舉失利後疑違反出境限制前往美國，魯拉痛批此舉可恥，美國國務院則表示將核發簽證給他及家人。

巴西 參議員佛拉維歐．波索納洛 （Flavio Bolsonaro）總統大選失利後，據報無視法院限制出境令，現已抵達美國。美國國務院 表示將核發簽證給佛拉維歐和他家人；巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則批離境之舉「可恥」。

綜合法新社和路透報導，佛拉維歐是在押前領導人波索納洛（Jair Bolsonaro）之子。他在25日的選舉敗給現任左派總統魯拉，但拒絕承認敗選。

這名右翼參議員昨天曾透露，最高法院大法官已命令他繳交護照。他因涉嫌貪汙及洗錢而遭調查，敗選後也將失去國會議員豁免權。

佛拉維歐否認涉及不法。

美國有線電視新聞網（CNN）和「華盛頓郵報」（The Washington Post）各自引述消息人士報導指出，45歲的佛拉維歐已於今天深夜抵達美國，降落地點仍不明。

美國國務院稍早表示會核發簽證給佛拉維歐及其家人，但未證實他的行程。

魯拉今天在巴西利亞（Brasilia）慶祝81歲生日時說：「一個偷偷離開自己國家的人，一定有不可告人的事。離開巴西的行為是可恥的。」

佛拉維歐離境一事似乎令他的競選總幹事馬林赫（Rogerio Marinho）措手不及。馬林赫在巴西利亞向媒體表示：「我們目前仍沒有任何關於他下落的消息。」

他說：「我今天早上收到他傳來的簡訊，他說今天會先等一陣子，之後再跟我們談，就這樣。」

「那是我們唯一一次聯繫。」

至於佛拉維歐在被要求24小時內繳交護照的情況下，如何得以離境，目前還不得而知。一名聯邦警察高階官員表示，佛拉維歐並未經由任何正常出入境管道離開巴西。

佛拉維歐的弟弟、旅居美國的愛德華多（Eduardo Bolsonaro）在投票前表示，若選舉落敗，他支持佛拉維歐離開。

他本月告訴Podcast主持人克勞德（Steven Crowder）：「如果我哥哥沒贏，我贊成他離開這個國家。」