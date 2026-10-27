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巴西大選敗給魯拉 波索納洛抗命逃亡美國 川普政府認了伸援手

編譯盧思綸／即時報導
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巴西總統大選敗給現任總統魯拉的極右派參議員佛拉維歐．波索納洛27日無視法院交出護...
巴西總統大選敗給現任總統魯拉的極右派參議員佛拉維歐．波索納洛27日無視法院交出護照的命令，逃離巴西，並於當日傍晚入境美國。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

巴西極右派參議員波索納洛在敗選後涉嫌躲避司法調查，違抗交護照命令逃往美國，並獲川普政府核發簽證協助入境。

華盛頓郵報引述3名知情人士透露，巴西總統大選敗給現任總統魯拉的極右派參議員佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro）27日無視法院交出護照的命令，逃離巴西前往美國，而川普政府也出手相助，核發簽證讓他與家人入境。波索納洛目前因涉嫌與金融不法案件相關人士存在財務往來而接受調查，據傳擔心遭到逮捕，如今步上父親、前總統老波索納洛的後塵，重演2022年敗選後逃往美國佛州的一幕。

美國國務院高層官員已證實核發簽證，但未說明簽證類型及哪些波索納洛家庭成員獲准入境。知情人士指出，截至27日傍晚，波索納洛已進入美國境內，但確切落腳地點不明。另一名國務院官員透露，巴西政府先前曾試圖警告美國不要接納波索納洛。若他未來因洗錢案遭到起訴並定罪，相關罪行將適用美國與巴西之間的引渡條約。

巴西最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）日前針對洗錢調查，簽署命令要求波索納洛在27日上午前交出護照。波索納洛家族一名親近顧問透露，當時波索納洛剛從父親家中走出，發現10名聯邦警察在外等候，隨後遭警方包圍並收到法院命令，令他相當恐懼。波索納洛陣營認為，相關調查是出於政治目的的司法追訴。

至於逃亡路線，目前仍有不同說法。阿根廷媒體未經證實的報導指出，波索納洛可能先越境進入阿根廷，再搭乘私人飛機前往美國；但兩名巴西官員表示，沒有他從巴西進入阿根廷的紀錄。巴西外交部一名官員則透露，波索納洛是經由委內瑞拉搭機前往美國。

一名居住在美國德州的波索納洛盟友表示：「他一切安好。他知道自己必須離開，才能繼續對抗暴政，否則他將淪為政治犯。」

波索納洛25日敗選後，原先指控選舉不公，揚言尋求宣告選舉無效，但26日已實質承認敗選。親近盟友透露，他當時決定放棄挑戰選舉結果，轉而計畫在巴西國會組織反對勢力，建立他所稱的「對抗野蠻行徑的堡壘」。然而短短一天後，他便逃離巴西。

精華 FAQ

  • 報導指出，他因涉及洗錢相關調查，擔心遭到逮捕，且法院已要求他交出護照，因此選擇離開巴西前往美國，避免面臨後續司法風險。

  • 美國國務院高層證實已核發簽證，讓波索納洛及其家人入境，顯示川普政府對其提供了實際協助；巴西政府先前還曾提醒美方不要接納他。

  • 巴西最高法院法官已要求他在27日上午前交護照，調查則與洗錢有關；至於逃亡路線，外媒說法不一，有傳先到阿根廷，也有說是經委內瑞拉飛往美國。

波索納洛 巴西 川普

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