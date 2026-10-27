不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

南北韓緊張局勢持續升溫，近日前往南韓邊境觀景台的遊客，驚見北韓在對岸部署3門自走砲，砲管全數朝向南方，引發不安。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓邊境觀景台附近被拍到北韓部署3門自走砲，且砲管朝南、位置醒目，專家認為此舉主要在展示武力並升高雙方緊張。

路透報導，南北韓 緊張局勢持續升溫，近日前往南韓 邊境觀景台的遊客，驚見北韓在對岸部署3門自走砲，砲管全數朝向南方，引發不安。值得注意的是，北韓罕見地將這些火砲部署在南韓媒體能清楚拍攝的位置，而非利用地形掩蔽。這些火砲最大射程約24公里，足以涵蓋南韓金浦市部分地區，軍事專家研判，此舉可能意在展示武力、升高邊境緊張局勢。

南北韓關係自9月非軍事區發生地雷爆炸事件後持續惡化。那起事件造成南韓士兵受傷，首爾要求平壤道歉，北韓則指控南韓捏造事件。北韓領導人金正恩的胞妹金與正上周更警告，將在邊境部署反南韓宣傳擴音設備，並讓其他反制措施進入戒備狀態，進一步升高雙方對立。

位於南韓京畿道金浦市的愛妓峰觀景台，與北韓開豐郡僅相距約1.4公里。南韓媒體24日拍到一輛裝甲車出現在北韓邊境附近，到了26日，路透記者目擊現場已有3門自走砲，砲管均朝向南方。社群媒體也流出遊客在愛妓峰觀景台的星巴克 拍攝到北韓士兵的影片。

南韓SBS電視台報導，這些自走砲的車身寫著「消滅朝鮮人民不共戴天的仇敵、美帝國主義侵略者！」等反美標語，附近還有數名北韓士兵反覆升降紅旗，疑似正在進行操演。過去從愛妓峰觀景台，經常可以看到北韓士兵修築戰術道路、設置鐵絲網等活動，但近期才開始出現自走砲。

曾參加越戰的83歲退伍軍人張吉成（Jang Gil-seong，譯音）表示，過去只在電視上看過北韓部署122公厘火砲，如今親眼目睹，才真正體會威脅有多麼真實。他也擔憂南韓未來需要投入多少資源，才能做好準備並因應威脅。

來自加拿大的28歲遊客羅賓斯（Hannah Robbins）則表示，旅行團直到抵達觀景台、聽導遊介紹後，才知道北韓部署這些火砲。她坦言：「我們顯然有點害怕。導遊說『別擔心，他們不會開火』，但這確實讓我們有些不安。」

分析人士確認，這些武器是北韓M-1981型122公厘自走榴彈砲，據信於1970年代末期開始服役，最大射程約24公里，雖然威力不及新型火砲，但已足以威脅南韓金浦市部分地區。

SBS指出，火砲部隊通常會利用山坡背面等地形掩蔽，避免遭敵軍觀察或攻擊，因此北韓這次將自走砲部署在南韓媒體能直接拍攝的位置，相當不尋常。

南韓國防安全論壇秘書長申宗宇（Shin Jong-woo，譯音）認為，北韓刻意將自走砲部署在鐵絲網前方，意在升高邊境緊張局勢，未來也可能進一步部署其他軍事裝備。

不過，首爾峨山政策研究院軍事專家楊旭（Yang Uk，譯音）指出，北韓此次部署更像是在展示火力，而非實質提升作戰能力。他表示，這些火砲被放在容易看見的位置，顯示北韓可能刻意讓外界注意。南韓聯合參謀本部也表示，這些火砲屬於老舊武器系統，並非北韓近期宣稱的新型武器。

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南韓金浦市一處觀景台27日可望見北韓士兵在部署於兩韓邊境的122公厘自走榴彈砲旁交談，車身寫著「消滅朝鮮人民不共戴天的仇敵、美帝國主義侵略者！」等字樣。（路透）

南韓金浦市一處觀景台27日可見北韓在邊境處部署122公厘自走榴彈砲，一名北韓士兵坐在裝甲車上。（路透）