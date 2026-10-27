父子兩代拜相 前日相福田康夫90歲逝 曾致力改善日中關係

日本前首相福田康夫逝世，享壽90歲。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 日本前首相福田康夫因心臟衰竭逝世，享壽90歲；他曾任首相並創下父子兩代皆拜相紀錄，卸任後仍致力改善日中關係。

日媒報導，日本 前首相福田康夫因心臟衰竭，22日於東京都內醫院辭世，享壽90歲。福田康夫2007年接替安倍晉三出任日本第91任首相，成為日本憲政史上首位父子兩代皆擔任首相的政治人物。他執政期間曾主持北海道洞爺湖八大工業國集團（G8）高峰會，但上任僅約一年便突然宣布辭職，並於2012年退出政壇。他曾七度當選眾議員，歷任森喜朗、小泉純一郎內閣官房長官，首相任內推動全球暖化對策，政界引退後仍持續致力改善日中關係。

綜合日本新聞網（JNN）、產經新聞、朝日新聞報導，福田康夫1936年出生於東京都世田谷區，是前首相福田赳夫的長子。他畢業於早稻田大學後進入石油公司工作，1976年起擔任父親的秘書，1990年代表自民黨參選眾議員並首度當選，展開政治生涯。

福田康夫2000年在森喜朗內閣出任官房長官，之後於小泉純一郎內閣續任，任期共1289天，曾創下日本歷任官房長官最長任期紀錄。他在任內協助推動反恐及伊拉克重建相關特別措施法，為自衛隊海外派遣提供法律依據，也致力推動設立消費者廳及建立公文書管理制度。

2007年，安倍晉三宣布辭職後，福田康夫接任首相，成為日本憲政史上首位父子兩代出任首相的政治人物。他於2008年7月主持北海道洞爺湖G8高峰會，推動各國領袖討論溫室氣體減排等議題。

不過，福田康夫於2008年9月宣布辭職，首相任期共365天。2012年，他未再參選眾議員，結束連續七屆的國會議員生涯。而自政界引退後，他仍持續致力改善日中關係。

據自民黨消息，福田康夫的守靈及葬禮由近親以密葬方式舉行，日後將另行舉辦本葬，喪主為長子、自民黨眾議員福田達夫。