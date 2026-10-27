AI主導改革 荷蘭擬裁2.5萬公務員 目標年省39億美元

荷蘭政府計畫透過人工智慧AI主導的效率提升計畫，裁減2.5萬個公務員職位，目標是每年節省35億歐元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 荷蘭政府計畫借助AI推動行政精簡，未來裁減約2.5萬名公務員並逐步節省35億歐元；同時，ASML在AI帶動下對荷蘭經濟的重要性持續上升。

荷蘭政府計畫透過人工智慧（AI）主導的效率提升計畫，裁減2.5萬個公務員職位，目標是每年節省35億歐元（約39億美元）。另外，荷蘭國際集團（ING）經濟學家26日發布報告指出，晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）今年對荷蘭經濟的直接貢獻可望達到1.6%。

綜合路透、中央社報導，荷蘭中央政府希望在2027年每年節省9億歐元，並從2035年起每年節省35億歐元。政府26日發布聲明指出，這項計畫預計在未來幾年裁減約2.5萬個職位。負責推動政府精簡與高效化的國務秘書范登伯格（Eric van den Burg）表示，政府必須做出艱難抉擇，打造更精簡、更有效率的中央政府。

儘管先前幾屆內閣都曾承諾縮減公務員人數，截至2025年底，荷蘭政府官員仍增至創紀錄的16萬人，較2018年增加41%。范登伯格表示，效率提升計畫實施後，預計到2035年政府員工人數將減少約16%。荷蘭政府預算赤字占比約1.8%，雖是歐盟 赤字比率最低的國家之一，長期財政前景仍引發關注。內閣預定明年初公布利用AI提升行政效率的具體計畫。

另外，ING經濟學家26日發布報告指出，AI需求帶動晶片產業發展，艾司摩爾今年對荷蘭經濟的直接貢獻可望升至1.6%，高於2025年的1.3%，顯示荷蘭經濟對該公司的依賴日益加深。

據報導，ING報告指出，艾司摩爾及其周邊產業生態系讓荷蘭在AI科技熱潮中取得重要地位，但也提醒，經濟過度依賴單一企業可能帶來風險，並以曾高度依賴諾基亞的芬蘭為例。諾基亞在2000年前後的巔峰時期，產值占芬蘭經濟3.8%，但因錯失智慧型手機革命，10年後降至0.5%。