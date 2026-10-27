不滿未獲諾貝爾獎 川普不歡迎挪威移民批「爛國家」

美國總統川普25日在密西根州一場造勢活動中，公開痛批挪威是「狗屎國家」更直言不歡迎挪威移民進入美國，理由是自己沒有獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普因不滿諾貝爾委員會未頒和平獎給他，在造勢場合辱罵挪威並稱不歡迎挪威移民，但美國政府目前未見針對挪威的新限制措施。

美國總統川普25日加重他對挪威 的惡毒謾罵，稱挪威是一個「爛國家」（shit house country），並表示不歡迎挪威移民 來到美國，因為位於挪威首都奧斯陸的諾貝爾 委員會沒有頒發和平獎給他。對此，挪威外交部及挪威諾貝爾委員會代表尚未提出正式回應。不過，目前還沒有跡象顯示川普政府已針對挪威公民推出新的移民限制政策。

路透報導，川普25日在密西根州休朗港（Port Huron）出席一場政治造勢活動，為下周登場的美國期中選舉替共和黨候選人站台。他在談及移民問題時，並將法國近期發生的動亂歸咎於移民，並表示美國可以歡迎來自某些國家的移民，卻不歡迎挪威人。

川普直言道：「因為我沒有得到諾貝爾獎，所以我不希望任何來自挪威的人。」

據報導，不僅如此，川普還以粗俗字眼形容挪威，川普說：「事實上，挪威已變成一個爛國家（shit house country）。」

報導指出，此言論一出再度引發關注，他過去也曾用相同措辭形容海地、利比亞、索馬利亞及葉門。

川普本月稍早曾批評，挪威未將諾貝爾和平獎頒給他，是該國聲譽上「難以抹滅的汙點」。不過，諾貝爾和平獎由設於挪威首都奧斯陸的挪威諾貝爾委員會負責評選，並非由挪威政府直接決定得主。

據報導，根據國際貨幣基金（IMF）資料，以人均國內生產毛額（GDP）計算，挪威是全球收入最高的國家之一。挪威主權財富基金2026年上半年也創下1.74兆挪威克朗（約1843億美元）的歷史新高紀錄。

儘管川普公開表示不歡迎挪威移民，目前仍沒有跡象顯示美國政府已正式推出針對挪威公民的新移民限制措施。

據報導，挪威外交部及挪威諾貝爾委員會代表尚未對川普最新言論正式回應。