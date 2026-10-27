兩韓緊張升溫 北韓罕見邊境部署自走砲 砲口直指南方

北韓在距離瞭望台僅約1.5公里的開豐郡海岸邊境地區，部署疑似122公釐口徑的自走榴彈砲。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 南北韓緊張升溫之際，北韓在邊境罕見展示自走榴彈砲，並向安理會重申對9月DMZ地雷事件的指控，雙方互相警告並維持高度對峙。

南北韓 緊張情勢本周升溫。平壤 除了向聯合國安全理事會遞交信函，再次指控首爾當局造假9月的地雷事件，兩韓邊界附近也被拍到北韓罕見部署的自走榴彈砲。

路透報導，韓聯社在南韓 邊境城市金浦（Gimpo）愛妓峰瞭望台拍攝的照片顯示，北韓在距離瞭望台僅約1.5公里的開豐郡（Kaepung）海岸邊境地區，部署了疑似122公釐口徑的自走榴彈砲，並有士兵在周圍升降紅旗進行射擊操演，砲口直指南方。

照片不僅捕捉到北韓在此區罕見部署這項重型火砲，還有北韓士兵在附近升降紅旗及進行操演。

韓聯社指出，北韓122公釐自走榴彈砲是部署在前線的主要砲兵裝備之一，射程約15至24公里。這類火砲通常利用山體背面等地形隱蔽，以躲避敵方偵察和攻擊，因此這次部署在連南韓媒體長焦鏡頭都能拍到的距離，實屬罕見。

首爾慶南大學（Kyungnam University）教授林乙哲（Lim Eul-chul）指出，北韓如此刻意展示自走砲，「是用實際行動而非空口宣示，表明他們打算以武力而非對話或協商來貫徹其邊界政策。」

他補充說，這同時也是在警告南韓謹慎處理邊境摩擦，以防引發意外衝突。

另一方面，北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓駐聯合國代表在25日寄出的信函中，指控首爾當局利用9月21日的非軍事區（DMZ）地雷爆炸事件，將北韓的邊境建設工程描述為軍事入侵。

北韓在信中警告，若其主權遭到侵犯，可能採取自衛措施，並稱南韓將「對一切後果承擔全部責任」。

北韓這封信，是回應南韓上周向安理會呈交的文件。南韓在文件指出，9月21日在非軍事區（DMZ）發生的爆炸是北韓部隊埋設地雷所致，違反韓戰停戰協定。

對此，南韓統一部發言人26日表示，北韓向安理會發信似乎只是重申既有立場，並試圖為其所謂的邊界標定工程辯護；統一部未對北韓部署自走榴彈砲一事另作評論，並表示南韓已提議與北韓展開對話，以緩和邊境緊張情勢。

北韓在致安理會的信函中，也再次指控南韓軍方向北韓人員開火，說此舉違反「聯合國憲章」。南韓則表示，每當北韓士兵越過軍事分界線（MDL），南韓軍方都會以廣播警告，並發射警告彈，要求他們退回分界線另一側。