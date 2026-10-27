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魯拉翻盤關鍵 拍影片擴大社群聲量 動員首輪未投選民

編譯盧思綸／綜合報導
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巴西總統魯拉25日晚獲勝後在聖保羅市向支持者發表講話。(路透)
巴西總統魯拉25日晚獲勝後在聖保羅市向支持者發表講話。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

魯拉在首輪落後後重整競選策略，透過社群動員、爭取未投票選民與聚焦生活成本及福利議題，最終在巴西決選逆轉波索納洛成功連任。

巴西總統魯拉在10月初的首輪投票落後右翼候選人波索納洛約220萬票，僅僅三周後，卻在決選反超對手443萬票，成功連任。這場逆轉勝關鍵在於重新調整競選策略、動員未投票選民，並將生活成本與社會福利重新帶回選戰核心。

魯拉連任之路並不順遂。路透指出，近年貪腐醜聞及物價上漲，讓民眾對魯拉及其所屬勞工黨不滿升高。魯拉因此在10月4日首輪投票得票率僅45.16%，落後波索納洛的47.03%。

魯拉陣營迅速檢討競選溝通方式，認為競選訊息未能有效觸及年輕人與女性，因而調整宣傳策略。

動員未投票選民，是魯拉反攻的重要戰場。首輪投票約有334萬名選民缺席，約占選民總數21%，創1998年以來大選首輪缺席比率新高。魯拉陣營將這群人視為決選關鍵，試圖喚起對社會福利、醫療服務及生活保障的重視，爭取首輪缺席的選民投票。

競選方式也出現明顯變化。魯拉開始透過自拍影片與社群平台，以更直接、生活化方式向選民溝通。巴西眾議員雅諾內斯則成立名為「魯拉軍團」的WhatsApp群組，吸引超過1000人加入，協助擴大社群聲量與動員支持者。魯拉陣營還承諾推動周末免費公共運輸，回應民眾對生活成本的壓力。

經濟與社會福利同樣成為選戰焦點。面對物價、家庭負債與治安問題帶來民怨，魯拉試圖強調政府補助及既有社會福利計畫的重要性，提醒選民重新考量政策改變的影響。另一方面，波索納洛則以改革、削減政府部門及改善治安等主張爭取選民。

最終魯拉在決選取得約6425萬票，波索納洛則獲約5982萬票，兩人票數差距擴大至443萬票。相較首輪，魯拉增加約1041萬票，波索納洛只增加約373萬票。

巴西總統魯拉25日選舉中，成功催出青年票與婦女票，成為翻轉勝的關鍵。圖為魯拉的年...
巴西總統魯拉25日選舉中，成功催出青年票與婦女票，成為翻轉勝的關鍵。圖為魯拉的年輕支持者慶祝勝選。(美聯社)

精華 FAQ

  • 關鍵在於他迅速調整競選訊息，改以生活成本、社會福利與醫療保障爭取民心，同時動員首輪未投票的選民，並透過社群媒體擴大支持聲量。

  • 陣營把約334萬名首輪缺席選民視為決勝關鍵，強調政府補助、醫療服務與生活保障的重要性，試圖喚起他們對政策變動後果的關注並出門投票。

  • 他改以自拍影片和社群平台直接溝通選民，並由支持者成立WhatsApp群組擴散訊息，還提出周末免費公共運輸等主張，以回應民眾對物價壓力的不滿。

波索納洛 巴西 投票

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