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右翼盟友敗選 川普批巴西總統大選遭操縱

中央社／紐約26日綜合外電報導
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美國總統川普批評，巴西大選遭到「操縱」，且「非常腐敗」。（路透）
美國總統川普批評，巴西大選遭到「操縱」，且「非常腐敗」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在巴西右翼盟友佛拉維歐敗選後指稱大選遭操縱、非常腐敗，並再度放大選舉舞弊質疑，同時宣布懸賞徵求相關線索。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在總統大選中擊敗美國總統川普的右翼盟友佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）後，川普今天批評，巴西大選遭到「操縱」，且「非常腐敗」。

現年45歲的佛拉維歐是巴西極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子。他要求宣布選舉結果無效。

法新社報導，川普離開華盛頓、準備前往參加美國期中選舉造勢活動時，被問及巴西總統大選一事。他向記者表示：「在我看來，這糟透了。」

他接著說：「我沒有選邊站，但老實說，這看起來又像是一場遭到操縱的選舉…這對全世界而言觀感極差。」

川普本人曾對自己在2020年總統大選落敗提出異議，聲稱選舉遭到操縱。他也對11月3日舉行的美國期中選舉提出質疑，共和黨在這次選舉面臨失去國會控制權的風險。

身為波索納洛家族的盟友，川普顯然一直期望佛拉維歐獲勝。佛拉維歐曾承諾加入向華府靠攏的拉丁美洲保守派領袖行列。

川普表示：「選舉結果必須無庸置疑，但在我看來，這次選舉的觀感非常糟糕。我沒有為任何人或任何事背書，但我看了這場選舉，它看起來非常腐敗、非常糟糕。」

然而，當被問及是否打算針對巴西選舉結果採取行動時，川普沒有明確表態。

川普說：「我不是在巴西競選，我是在美國競選。」

他還說：「我喜歡魯拉，我和他相處得很好。我只是覺得這次選舉的觀感很差，尤其是計票方式，以及投票時間延長一事。」

由於部分城市出現交通問題，在魯拉要求下，投票時間延長2小時。波索納洛對此提出異議，指選舉過程不公。

此外，川普今天也宣布懸賞100萬美元，徵求有關選舉舞弊的線索。此舉再度凸顯他持續宣稱自己贏得2020年美國總統大選的說法，並試圖在美國期中選舉前夕引發外界對選舉公正性的質疑。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「任何人若舉報過去選舉或即將到來的2026年期中選舉中的投票舞弊行為，只要相關涉案者遭到逮捕並被定罪，舉報者就可獲得100萬美元獎金！」

精華 FAQ

  • 川普認為巴西大選「糟透了」，並表示這看起來像一場遭到操縱的選舉。他說投票時間延長、計票方式等情況都讓整體觀感非常差，甚至形容此事對全世界而言都很不好。

  • 佛拉維歐．波索納洛在敗選後要求宣布選舉結果無效，並質疑整個選舉過程不公。他是前總統波索納洛的兒子，也是川普陣營的右翼盟友，因此這場敗選也引來川普公開評論。

  • 川普同日宣布懸賞100萬美元，徵求與過去或2026年期中選舉舞弊有關的線索。他在Truth Social發文強調，若涉案者被逮捕並定罪，舉報者就能獲得獎金，延續他對選舉公正性的質疑。

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