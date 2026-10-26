我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約提前投票首2日逾16萬5000人參與 布碌崙投票人數最多

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

即時短評／魯拉勝出不是「左派復活」 而是「防禦性投票」的勝利

本報編譯張佑生
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西總統魯拉（中）25日勝選後，受到支持者簇擁。（美聯社）
巴西總統魯拉（中）25日勝選後，受到支持者簇擁。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

這篇評論認為，魯拉勝選主要源於選民對對手的不信任與防禦性投票，而非左派重新獲得認可，並提醒他必須及早調整施政方向。

巴西總統魯拉以 51.7% 對 48.2% 擊敗佛拉維奧．波索納洛，拿下史無前例的第四個任期，也是巴西史上第一次有候選人在第一輪落後、卻在第二輪逆轉勝選。但《聖保羅州報》（Estadão）專欄作家謝爾普（ Diogo Schelp ）在選後隔天的評論中，並未把這場勝利讀成「左派復活」或「魯拉主義的勝利」，而是提出一個更冷峻的判斷：魯拉贏，不是因為選民認可他的政績，而是因為他們更不信任對手。

謝爾普開門見山指出：魯拉這場「令人驚訝的逆轉勝」，並非選民對他第三任期的背書或肯定。他以低支持率之姿獲勝，選民交給他的任務，與其說是因為他的功績，不如說是因為對手的缺陷。

文章進一步對比 2022 與 2026：當年魯拉勝選，是因為他是「最反波索納洛的候選人」，加上選民想保護民主；這次他重施故技，卻多了一層尷尬：對手佛拉維奧．波索納洛表現超出預期，反映選民其實有強烈的「改變」渴望，而魯拉是「儘管選民有這股渴望、仍然勝選」，不是「因為這股渴望而勝選」。

最尖銳的一句莫過於：「魯拉以低支持率獲勝，選民交給他的任務，與其說是因為他的功績，不如說是因為對手的缺陷。」

這句話直接點破了一個結構性問題：勝選者的正當性其實借自對手的失敗，而非自己的成功。謝爾普直言，魯拉逆轉勝不代表左派復活、也不代表魯拉主義獲得認可，而是代表選民在兩個都不滿意的選項之間，選了比較不爛的那個，更不信任波索納洛。

評論後半轉向政策建言，語氣同樣不客氣。謝爾普形容魯拉的第三個（非連續）任期是「新瓶裝舊酒」，只是重複同樣的口號與拉抬經濟的老配方，並警告這些有害的結果將在下一個四年任期爆發。

謝爾普據此主張，魯拉必須緊急修正路線，從重建公共帳目的平衡開始，並具體點出選民期待的是更現代的勞動關係、更重視創業抱負、減輕國家的課稅壓力、減少官僚作風，以及真誠面對日益升高的不安全感。

謝爾普最後語重心長指出：「魯拉拿到的是一次新的機會，不是一張空白支票。如果他把自己的勝選解讀為對錯誤的赦免，將浪費掉選票傳遞的訊息。」

精華 FAQ

  • 作者認為，魯拉的勝利不是選民認可他第三任期的政績，而是因為選民更不信任波索納洛，屬於在兩個都不滿意的選項中所做的防禦性投票。

  • 因為魯拉是以低支持率當選，勝選依賴的是對手的缺陷與選民的避險心理，而不是他本身的魅力、政績或魯拉主義重新獲得普遍認可。

  • 作者要求魯拉重建公共帳目平衡，推動更現代的勞動關係、支持創業、減輕稅負、降低官僚作風，並正面回應社會不安全感。

波索納洛 巴西 投票

上一則

碎玻璃、空貨架、臉瘀青…巴黎暴亂受害店家悲訴：街頭讓人害怕

下一則

右翼盟友敗選 川普批巴西總統大選遭操縱

延伸閱讀

評／巴西總統魯拉勝選啟示錄：跳脫對手認知作戰框架陷阱

評／巴西總統魯拉勝選啟示錄：跳脫對手認知作戰框架陷阱
巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時

巴西總統大選／魯拉「連任成功」交通問題讓全國延長投票2小時
巴西總統魯拉逆轉勝 波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效

巴西總統魯拉逆轉勝 波索納洛拒絕承認敗選 放話尋求選舉無效
巴西多個支持波索納洛的政黨承認魯拉勝選

巴西多個支持波索納洛的政黨承認魯拉勝選

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
北韓政府提供的照片顯示，北韓領導人金正恩（前右）與女兒金主愛19日參觀在平壤舉行的服裝及鞋類展覽。(美聯社)

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

2026-10-20 00:58
俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。（歐新社）

烏克蘭：成功以無人機撤離傷兵 創全球首例

2026-10-20 16:34
烏克蘭民眾發起集會抗議，要求建立人道主義走廊，以疏散俄羅斯攻擊期間受困於赫松州奧列什基鎮的烏克蘭平民。（路透）

梅蘭妮亞直接參與 俄軍宣布：赫松方向27日起停火

2026-10-23 18:37

超人氣

更多 >
小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
加州華人城市擬升消費稅至12% 若通過為全州最高

加州華人城市擬升消費稅至12% 若通過為全州最高