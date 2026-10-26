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比荷莫茲更凶險…黑海今年570船遇襲奪40命 衝擊全球穀物供應

編譯盧思綸／綜合25日電
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據統計，今年黑海已有超過570艘船舶遇襲；圖為貨船「ABLE號」9月間在北約成員...
據統計，今年黑海已有超過570艘船舶遇襲；圖為貨船「ABLE號」9月間在北約成員國保加利亞附近的黑海海域遭受無人機襲擊。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

俄烏在黑海的攻擊持續升級，造成逾570艘船遇襲、40人死亡，並推高保險與運輸成本，同時重創烏俄穀物出口及全球糧食供應。

金融時報25日報導，俄烏雙方持續升高對黑海商船及港口設施的攻擊，今年已有至少40名船員喪命，死亡人數甚至超過國際社會更為關注的荷莫茲海峽，成為全球商船船員死亡人數最多的海域。隨著俄烏雙方加強攻擊商船及港口設施，黑海航運陷入嚴重危機，不僅戰爭保險費急遽飆升，更衝擊全球穀物供應。

根據海事安全公司安布雷（Ambrey）及國際海事組織（IMO）統計，今年黑海已有超過570艘船舶遇襲，造成至少40名船員死亡，高於荷莫茲海峽已確認的24人死亡。部分估計顯示，黑海船舶遇襲次數超過波斯灣的6倍。光是7月至9月，就有約387艘船舶遇襲，比前一季增加逾5倍，平均每天超過4起攻擊事件。

烏克蘭海運工人工會主席格里戈里烏克（Oleg Grygoriuk）直言：「對我而言，進入黑海並停靠烏克蘭港口，幾乎等同自殺。」他指出，當地船員普遍認為生命隨時受到威脅。

這波攻擊升級與俄烏雙方的報復行動有關。烏克蘭今年夏季起擴大無人機攻勢，9月宣稱在11周內擊中超過300艘俄羅斯船舶，包括油輪及穀物運輸船。俄羅斯則加強攻擊進出烏克蘭港口的商船，Ambrey指出，過去45天約90%的船舶遇襲事件是俄羅斯所為。烏克蘭大敖德薩地區港口9月處理的船舶不到10艘，與7月約400艘相比急遽萎縮。

更令人擔憂的是，雙方攻擊手法愈來愈致命。安布雷公司資深分析師亞歷克薩（Tomas Alexa）指出，烏軍過去會攻擊船舶裝卸管匯，或癱瘓輪機室及方向舵，如今則開始採取與俄軍類似的戰術，攻擊駕駛台及船員生活區，可能造成更多船員傷亡。

航運成本也隨之暴漲。保險業者透露，黑海船舶的戰爭保險費可能高達船體價值的15%，幾乎是波斯灣的兩倍。部分船東因此改派船齡高達50年的老舊船舶，並招募來自敘利亞、埃及等國的船員冒險工作。金融時報取得的合約顯示，部分敘利亞船員月薪僅800美元，若不幸死亡，家屬可依職級獲得2萬5000至5萬美元賠償。

這場危機更衝擊全球糧食供應。烏克蘭8月海運農產品出口量降至140萬噸，較戰前減少約75%；俄羅斯黑海及鄰近亞速海港口9月的穀物裝船量也僅剩20萬1000噸，約為前一個月的六分之一。印尼因擔心俄羅斯穀物無法如期抵達，已開始轉向澳洲供應商。

黑海戰略研究所負責人克里門科（Andrii Klymenko）警告：「現在還寄望黑海能實現任何停火，實在太天真了。」他認為，戰爭不僅會持續，還可能進一步升級並擴大。

精華 FAQ

  • 根據報導與海事統計，今年黑海已有超過570艘船舶遇襲，至少40名船員喪命，死亡人數高於荷莫茲海峽，已成全球商船船員最危險海域之一。

  • 烏克蘭擴大無人機攻勢，俄羅斯則加強攻擊進出烏克蘭港口商船，近45天約90%的遇襲事件被指與俄方有關，導致港口處理量與航運安全急遽下滑。

  • 烏克蘭8月海運農產品出口量降至140萬噸，較戰前少約75%，俄方黑海港口穀物裝船量也大減，印尼等買家已開始改向澳洲供應商，以分散風險。

俄羅斯 烏克蘭 荷莫茲海峽

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