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葡萄牙爆房價抗爭 拆示威帳篷衝突 西班牙示威變騷亂逮128人

編譯中心／綜合25日電
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葡萄牙面臨嚴峻的住房負擔，引爆示威抗議。（歐新社）
葡萄牙面臨嚴峻的住房負擔，引爆示威抗議。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

葡萄牙因房價與租金暴漲引發大規模抗議，警方清場拆除帳篷並逮捕多人；西班牙巴塞隆納則在示威後爆發騷亂，造成大批逮捕與警員受傷。

法國近期示威動盪未歇，葡萄牙與西班牙也接連爆發街頭衝突。葡萄牙首都里斯本因房價租金飆漲引發大規模抗議，警方25日凌晨強制拆除市中心逾百頂示威帳篷，並逮捕多人；西班牙巴塞隆納則發生示威騷亂，警方一夜逮捕128人，15名警員受傷。

綜合路透、中央社等報導，葡萄牙正面臨歐洲最嚴峻的住房負擔危機之一。24日數千名民眾走上里斯本街頭，抗議高房價、高租金及政府推動的租賃改革法案，並在市中心羅西奧廣場（Rossio Square）搭建逾100頂帳篷，表達抗議訴求。

警方25日凌晨2時過後出動數十名警員，部分帶著警犬進入廣場，要求示威者撤離，否則將強制拆除帳篷，並可能對拒絕配合者提出妨礙公務等指控。

由於警方20日才拆除另一處抗議營地，這次行動前已有數百人聚集，試圖阻止清場。警方最終拆除帳篷並逮捕多人，過程中傳出造成數十人受傷、31人遭到逮捕。

據悉，自2017年以來，葡萄牙房價已上漲超過一倍，新簽租約租金也幾乎翻倍，年輕族群承受沉重壓力。葡萄牙央行估計，全國住宅短缺約30萬戶，數量相當於里斯本現有住宅總量。

參與遊行的21歲學生葛梅斯（Vitor Gomes）表示，房地產炒作、財富集中及貧富差距擴大，令他對未來感到悲觀，但強調民眾有義務為相信的理念奮鬥。

示威者要求政府撤回租賃改革法案。該法案擬放寬房東驅逐房客的限制，並取消新簽租約的租金上限，目前已在國會完成一讀，極右翼政黨「夠了」（Chega）投下棄權票。

抗議者認為，相關措施可能進一步削弱租屋族保障，使原已沉重的住房負擔更加惡化。住房供應不足與租金快速上漲，也使年輕世代面臨更大的居住壓力。

與葡萄牙因住房問題引發的抗議不同，西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆納24日晚間發生未經申報的示威集會，隨後部分年輕人轉而攻擊商家、破壞公共設施，市中心陷入混亂。

社群媒體流傳影片顯示，示威現場有人破壞店面並搶掠商品。加泰隆尼亞自治區警方首長卡塔（Silvia Cata）25日表示，警方一夜之間逮捕128人，其中73人未成年，另有15名警員受傷、23間商家遭到破壞。

卡塔譴責相關行為是「無謂的暴力」。警方指出，被捕者涉及破壞公物及搶劫商家等違法行為。

近期除葡萄牙與西班牙外，法國、比利時、義大利及阿爾巴尼亞也相繼出現示威活動，部分抗議更演變成暴力衝突及商家遭搶事件。

不過，各國示威背景與訴求並不相同。葡萄牙主要聚焦住房危機及租賃政策，巴塞隆納則發生集會後的破壞與搶劫事件。接連發生的街頭衝突，使歐洲多國政府面臨維持公共秩序與回應民眾訴求的雙重挑戰。

精華 FAQ

  • 抗議焦點是房價、租金快速飆升，以及政府推動的租賃改革法案。示威者認為新法將放寬房東驅逐限制、取消租金上限，恐進一步加重租屋族負擔。

  • 警方25日凌晨動員數十名警員，並帶警犬進入羅西奧廣場要求撤離，隨後強制拆除逾100頂帳篷。過程中傳出數十人受傷，並有31人遭到逮捕。

  • 巴塞隆納的未申報集會後，部分年輕人轉而破壞店面、攻擊商家並搶掠商品，導致市中心陷入混亂。警方一夜逮捕128人，其中73人未成年，15名警員受傷。

租金 房價 葡萄牙

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