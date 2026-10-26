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期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

塞爾維亞國會變天 學潮終結武契奇承14年執政

編譯中心／綜合25日電
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武契奇承認執政黨在國會大選中失利。（美聯社）
武契奇承認執政黨在國會大選中失利。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

塞爾維亞提前國會大選在學生主導的反貪腐抗議推動下登場，武契奇承認執政黨失利，標誌其14年政治主導地位出現重大轉折。

巴爾幹半島國家塞爾維亞25日提前舉行國會大選，在初步開票結果顯示學生支持的抗議運動領先後，政壇老將、民粹主義派總統武契奇（Aleksandar Vucic）承認執政黨在這場選舉中失利。

中央社引述法新社報導，武契奇在貝爾格勒的黨部對支持者表示：「根據分層抽樣，顯然我們輸掉這場選舉。」

2024年11月諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚坍塌事件造成16人死亡，引發一波學生運動。這場提前選舉是近兩年學生主導抗議風潮的高潮。外界普遍認為這起災難是貪腐所致，引發自從2000年強人總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）下台以來塞爾維亞最大規模抗議行動之一。

這場在強大學生運動壓力下提前舉行的選舉，被學生稱為「反武契奇公投」，選民踴躍參與，創下國會選舉超過30年來最高投票率；截至當地時間18時，距離投票結束還有兩小時，投票率已達64.89%，創33年來新高，超過1993年議會選舉61.34%的投票率。

此次選舉共有640萬名登記選民，投票於當地時間7時開始，20時結束。選前民調對競爭形勢的判斷存在明顯分歧。右翼智庫「塞爾維亞新政治思想」此前公布的調查顯示，學生名單陣營支持率為44.5%，武契奇陣營為42.7%。

塞爾維亞上一次具有標誌性意義的選民大規模動員，是2000年前領導人米洛舍維奇下台之際，當時投票率約為70%。那次選舉至今仍是塞爾維亞政治史上的重要參照。

當武契奇承認落敗時，首都街頭響起歡慶聲，路過車輛鳴按喇叭，群眾在選舉委員會總部附近開始慶祝。

與此同時，在「學生名單」（Students' List）總部，支持者們鼓掌、流淚、擁抱並且高喊「勝利、勝利」。

學生名單是由大學生主導、沒有單一領袖的反貪腐草根政治運動和選舉聯盟。

學生馬蒂奇（Mila Martic）表示：「我覺得不可思議。我覺得自己終於生活在一個自由的國家。」

武契奇自2012年起擔任副總理，2014年出任總理，2017年就任總統。抗議期間，他的支持者在設有路障的總統府前駐守，抗議者則遭受暴力襲擊。

今年9月初，武契奇最終宣布提前舉行選舉，並辭去第二個總統任期內的職務，以領導本陣營競選。

精華 FAQ

  • 初步開票顯示學生支持的抗議陣營領先後，武契奇已承認執政黨落敗，代表他長期主導塞爾維亞政壇的局面出現重大轉折，政治權力明顯受挫。

  • 2024年11月諾維薩德火車站遮雨棚坍塌造成16人死亡，引發學生與民眾對貪腐問題的強烈不滿，抗議持續擴大，最後迫使當局提前舉行選舉。

  • 本次投票率在投票未結束前已達64.89%，創33年來新高，顯示民眾高度動員；武契奇認輸後，街頭與學生名單總部都出現慶祝，反映政局可能進入新階段。

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