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歐洲精品6大巨頭 市值蒸發2800億 LV、愛馬仕最慘

編譯黃淑玲／綜合25日電
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AI摘要

文章摘要整理：

受中國消費疲弱與美國需求降溫影響，歐洲6大精品巨頭今年市值蒸發2510億歐元，LVMH、愛馬仕與開雲業績也低於預期。

受中國消費者支出萎縮及全球股市下跌的拖累，路易威登酩軒（LVMH）、愛馬仕（Hermes）、Gucci母公司開雲集團（Kering）、卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）、普拉達（Prada）及Moncler等歐洲六大上市精品業者，市值今年來已蒸發2510億歐元（約2812億美元）。

LVMH、愛馬仕以及開雲集團上季營收都低於市場原已低迷的預期，證實精品業仍未擺脫多年不景氣的憂慮。

在歐洲六大上市精品業者中，以LVMH市值今年來縮水最多，達1316億歐元（約1474億美元），愛馬仕市值也減少933億歐元。

今年稍早一直支撐精品業的美國市場，近幾個月的需求也開始降溫，主要是美股轉弱與汽油價格大漲，都已衝擊美國消費者的購買力。花旗集團（Citi）的信用卡刷卡數據顯示，第3季精品支出下滑至少4%。

這波景氣下行對不同品牌的影響不盡相同。愛馬仕遭受的衝擊仍相對輕微，指稱美國消費者的支出水準仍維持在類似水準，開雲集團所受打擊則較大，因為較仰賴中產階級消費者。開雲預期，在11月美國國會期中選舉前，美國消費者面臨的壓力將加重。

歐洲精品品牌過去十多年來的業績成長，主要依賴中國消費者採購，但近年中國的消費需求隨著房地產市場低迷、股市不振，大為放緩，過去六個月來的每月零售銷售平均成長率不到0.5%。

LVMH、開雲及愛馬仕近來都指出，第3季的中國市況明顯惡化。LVMH時尚與皮革製品部門，在全球市場來自中國顧客的銷售額下滑中間二位數百分比，開雲來自中國消費者的銷售額也減退15%至20%。

先前展現韌性的愛馬仕，也開始受到中國市場的寒意，上季成衣與配件部門的全球銷售額下滑2%，主管指出，中國股市市場不振、與北京當局加強審查境外財富，都讓情勢更為嚴峻。

精華 FAQ

  • 路易威登酩軒、愛馬仕、開雲、歷峰、普拉達與Moncler等6家歐洲上市精品業者，今年來合計市值蒸發2510億歐元，約2812億美元，反映整體產業承壓嚴重。

  • LVMH今年市值縮水最多，達1316億歐元；愛馬仕也減少933億歐元。主因是中國消費放緩、全球股市走弱，以及美國市場需求降溫，壓抑高端精品銷售。

  • 影響並不平均，愛馬仕仍相對抗跌，因美國消費者支出較穩；開雲則因較依賴中產客群而受創更重。報導也指出，中國股市不振與財富審查加劇，進一步拖累需求。

愛馬仕 LVMH

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