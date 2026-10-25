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比利時示威遊行演變縱火、搶劫 商家加裝木板自救

中央社／布魯塞爾25日專電
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布魯塞爾警方在學生抗議活動期間站崗警戒。（路透）
布魯塞爾警方在學生抗議活動期間站崗警戒。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

布魯塞爾近2周示威多次失控，商店為防縱火與洗劫加裝木板自保；當局並指出，部分暴力事件疑遭極左翼人士滲透煽動。

比利時布魯塞爾過去兩周發生多起滋事分子藉示威遊行而破壞與搶劫的行為。由於擔憂暴力事件重演，這個周末許多位於鬧區與商業區的店家，用木板封上店門口與櫥窗，力求自保並將潛在的損失降到最低。

布魯塞爾9日與17日舉行的多起示威遊行演變成暴力衝突，部分穿黑衣、蒙面的示威者破壞公共設施、縱火，並朝警方投擲物品；也有一些商家被攻擊，部分群眾甚至入店洗劫。

近期在社群平台上再次出現號召群眾於24日上街集會的訊息，令許多店家擔憂騷動再起。布魯塞爾市區主要購物商圈的業者不敢掉以輕心，紛紛在櫥窗上加裝厚重木板，原本明亮的櫥窗成為連綿的木板牆。

走訪布魯塞爾市區內幾個鬧區，以及在日前的動亂中曾經被攻擊的商店街，發現許多商家都將櫥窗封上木板，並拉下入口的鐵門，其中不乏知名精品品牌的門市。

部分周末仍有營業的商家則在木板貼上告示，指引顧客入店的方式。

一名連鎖速食店的店員安東尼說，罷工遊行與示威在布魯塞爾相當常見，但是最近幾次的遊行中，確實有不少鬧事分子混入其中，這些人上街根本就不是要表達訴求，只是利用遊行的機會破壞甚至搶劫。

對於釘上厚重木板的舉措，他說是無奈之舉，因為不知道這些鬧事者會做出什麼事情，有做好防護措施總比沒做好。

相較於前兩周的大型暴力事件，這個周末的集會規模較小。

根據布魯塞爾媒體報導，大約300到400人走上街頭，主要聚集在布魯塞爾中央車站與布魯塞爾南站等地，並有零星的破壞與縱火事件，期間警方使用辣椒噴霧、催淚瓦斯壓制部分示威者。截至25日，共有9名示威群眾被警方逮捕。

對於近期多起遊行演變成街頭暴力，比利時內政部長昆丁（Bernard Quintin）20日出席眾議院內政委員會時證實，經過安全部門調查後確認，有極左翼團體相關人士滲透示威活動，並且煽動暴力。

布魯塞爾示威活動。（歐新社）
布魯塞爾示威活動。（歐新社）

精華 FAQ

  • 因為前幾次遊行已演變成破壞、縱火與搶劫，部分店家甚至遭洗劫。加上社群再度出現24日集會號召，業者擔心暴力重演，只能先做好防護。

  • 許多位於鬧區與商業區的店家，把厚重木板釘在櫥窗與門口，並拉下鐵門封住出入口；仍營業者則貼出告示，指引顧客從何處進店。

  • 布魯塞爾警方在最新集會中以辣椒噴霧和催淚瓦斯壓制示威者，並逮捕9人；內政部長則證實，安全部門調查後發現有極左翼團體相關人士滲透並煽動暴力。

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