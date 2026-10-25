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澳洲雪梨新機場正式迎客 耗資56億澳元24小時起降 總理喜喊「里程碑」

中央社／雪梨25日綜合外電報導
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澳洲人口最多城市雪梨的新機場「西雪梨國際機場」，25日正式開放旅客使用。（路透）
澳洲人口最多城市雪梨的新機場「西雪梨國際機場」，25日正式開放旅客使用。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

澳洲西雪梨國際機場正式開放旅客使用，總理艾班尼斯稱其為雪梨里程碑；機場耗資56億澳元、可24小時營運，並已開始迎接客貨航班。

澳洲人口最多城市雪梨的新機場「西雪梨國際機場」今天正式開放旅客使用，總理艾班尼斯稱這是雪梨的里程碑。新機場歷經多年規劃，耗資56億澳元（約39.4億美元）。

路透社報導，西雪梨國際機場（Western Sydney International Airport）位於雪梨市中心以西約60公里的巴得格瑞（Badgerys Creek），將24小時營運，讓航空公司能服務這個快速成長、族裔多元的人口聚集地。

原本的機場距離雪梨中心商業區較近，但飛機起降時間僅限於上午6時至晚間11時，相較於墨爾本（Melbourne）等澳洲其他主要城市，航空公司的航班安排選擇因而受限。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中表示：「澳洲50多年來首度啟用一座大型新機場。這是歷經數十年籌備才實現的里程碑。」

他說：「我非常自豪能宣布機場正式啟用。」

機場方面在聲明中表示，西雪梨國際機場每年可容納超過8000萬人次旅客進出，澳洲航空公司（Qantas）旗下廉價航空捷星航空（Jetstar）預定今天執飛首個離場航班，目的地為黃金海岸（Gold Coast）。

新機場啟動客運航班服務前，貨運航班已於今年7月開始營運。

這座機場占地1780公頃，用地由澳洲聯邦政府在1980年代購入，歷經7年興建與15年規劃，於2025年7月完工。

精華 FAQ

  • 因為這是澳洲50多年來首度啟用的大型新機場，代表雪梨航空運能擴張的重要一步，也可紓解原本機場班次受限的壓力，對城市發展具指標意義。

  • 機場位於雪梨市中心以西約60公里的巴得格瑞，採24小時營運模式，讓航空公司能在全天安排航班，服務快速成長且族裔多元的人口聚集地。

  • 機場耗資56億澳元，占地1780公頃，歷經7年興建與15年規劃，2025年7月完工；貨運航班已先在今年7月營運，客運則於今天正式啟動。

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