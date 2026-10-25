學生運動終結長期執政 塞爾維亞總統武契奇承認敗選

塞爾維亞總統武契奇。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 塞爾維亞提前大選由學生支持的反貪腐運動領先，武契奇承認執政黨失利，象徵長期執政遭遇重大挫敗。

巴爾幹半島國家塞爾維亞今天提前舉行國會大選。在初步開票結果顯示學生支持的抗議運動領先後，政壇老將、民粹主義派總統武契奇承認執政黨在這場選舉中失利。

法新社報導，武契奇（Aleksandar Vucic）在貝爾格勒的黨部對支持者表示：「根據分層抽樣，顯然我們輸掉這場選舉。」

2024年11月諾維薩德（Novi Sad）火車站遮雨棚坍塌事件造成16人死亡，引發一波學生運動。這場提前選舉是近兩年學生主導抗議風潮的高潮。

外界普遍認為這起災難是貪腐所致，引發自從2000年強人總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）下台以來塞爾維亞最大規模抗議行動之一。

選民今天踴躍投票，創下國會選舉超過30年來最高投票率。

當武契奇承認落敗時，首都街頭響起歡慶聲，路過車輛鳴按喇叭，群眾在選舉委員會總部附近開始慶祝。

與此同時，在「學生名單」（Students' List）總部，支持者們鼓掌、流淚、擁抱並且高喊「勝利、勝利」。

學生名單是由大學生主導、沒有單一領袖的反貪腐草根政治運動和選舉聯盟。

學生馬蒂奇（Mila Martic）在總部告訴法新社：「我覺得不可思議。我覺得自己終於生活在一個自由的國家。」

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