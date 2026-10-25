澤倫斯基：烏美俄三方會談將於11月舉行
澤倫斯基表示，為重啟停滯和平談判，烏克蘭、華府與莫斯科的三方會談將在11月進行，領土等關鍵議題將交由領導人層級協商。
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澤倫斯基表示，為重啟停滯和平談判，烏克蘭、華府與莫斯科的三方會談將在11月進行，領土等關鍵議題將交由領導人層級協商。
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，目標重啟停滯和平談判的基輔、華府、莫斯科三方會談將於11月舉行。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在接受烏克蘭電視台訪問時說：「我們已經準備好對話。如果是領土問題，就必須在領導人層級討論。其他議題屬技術小組權限內。因此，所有相關問題都可以於11月進行討論。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）23日表示，三方會談計劃於11月在阿拉伯聯合大公國舉行。
俄、烏方於美國總統川普政府加緊展開外交斡旋同時作出相關宣布。
川普的特使威科夫（Steve Witkoff）20日先在挪威奧斯陸與澤倫斯基及歐洲領袖會晤，隔天再與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談。
在這些會談後，基輔和莫斯科都表示有意在華府協調下恢復直接談判。
澤倫斯基表示，基輔、華府、莫斯科三方會談的目標時間是11月，並稱烏方已準備好對話，希望藉此重啟停滯的和平談判。 澤倫斯基指出，若涉及領土問題，就必須由領導人層級直接討論；至於其他議題，則可交由技術小組處理與協商。 在川普政府加緊斡旋下，威科夫先後與澤倫斯基、歐洲領袖及普亭會晤；之後烏俄雙方都表示，願在華府協調下恢復直接談判。
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澤倫斯基表示，基輔、華府、莫斯科三方會談的目標時間是11月，並稱烏方已準備好對話，希望藉此重啟停滯的和平談判。
澤倫斯基指出，若涉及領土問題，就必須由領導人層級直接討論；至於其他議題，則可交由技術小組處理與協商。
在川普政府加緊斡旋下，威科夫先後與澤倫斯基、歐洲領袖及普亭會晤；之後烏俄雙方都表示，願在華府協調下恢復直接談判。
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