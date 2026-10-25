魯比歐：美國支持委內瑞拉民主轉型談判 直接促成馬查多返國
美國國務卿魯比歐表示，華府支持的委內瑞拉民主轉型談判，促成反對派領袖馬查多安全返國，也帶動政治犯獲釋與流亡者回鄉。
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美國國務卿魯比歐表示，華府支持的委內瑞拉民主轉型談判，促成反對派領袖馬查多安全返國，也帶動政治犯獲釋與流亡者回鄉。
委內瑞拉反對派領袖馬查多結束流亡、重返祖國。美國國務卿魯比歐今天表示，這一切之所以成為可能，得益於華府所支持、關乎該國民主未來的協商。
法新社報導，自從美軍1月推翻長期執政的馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，委內瑞拉便由代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在華府監督下主政。
魯比歐（Marco Rubio）在社群媒體上表示：「美國支持的和解談判直接促成馬查多（Maria Corina Machado）女士安全返回委內瑞拉的條件，這項談判已經讓數百名政治犯獲釋，讓數百位政治反對派人士結束流亡歸國。」
他強調：「我們期望所有政治參與者都能支持這些談判，這代表著委內瑞拉30年來最好的機會，不僅能和平地實現自由和公正選舉，也能建立持久民主。」
委內瑞拉臨時政府與反對派代表上週完成最新一輪民主轉型談判，美國曾就此公開予以讚揚。
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魯比歐表示，馬查多能安全返回委內瑞拉，關鍵在於美國支持的和解談判已建立相關條件；他認為這類協商直接影響政治局勢，並為民主轉型創造空間。 魯比歐指出，談判不僅促成馬查多返國，也已讓數百名政治犯獲釋，並使數百位政治反對派人士結束流亡、返回委內瑞拉，顯示協商已有實質進展。 美方期望所有政治參與者都支持這些談判，認為這是委內瑞拉30年來最好的機會，可望和平實現自由、公正選舉，並進一步建立更持久的民主制度。
精華 FAQ
魯比歐表示，馬查多能安全返回委內瑞拉，關鍵在於美國支持的和解談判已建立相關條件；他認為這類協商直接影響政治局勢，並為民主轉型創造空間。
魯比歐指出，談判不僅促成馬查多返國，也已讓數百名政治犯獲釋，並使數百位政治反對派人士結束流亡、返回委內瑞拉，顯示協商已有實質進展。
美方期望所有政治參與者都支持這些談判，認為這是委內瑞拉30年來最好的機會，可望和平實現自由、公正選舉，並進一步建立更持久的民主制度。
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