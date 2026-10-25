專家之眼／集體的夢遊者 歐洲年輕人為何走上街頭？

法國總統馬克宏21日在卡達訪問期間，暗批美國總統川普利用法國暴動，在美國期中選舉爭取優勢。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲今秋多地爆發示威，反映青年對教育、住房、物價與公共服務失去耐心，也凸顯政府在財政、治理與社會撫平上的困境。

今秋歐洲接連出現示威遊行，從法國校園到南歐城市，教育、物價、住房與公共服務問題相互交織，宛如一場集體夢遊。多數參與者和平表達訴求，部分地區卻出現縱火、搶掠及警民衝突。這波風潮真正揭露的，是民眾對生活改善失去耐心，以及政府回應能力受到質疑。

法國是此次風暴的重要焦點。9月以來，學生因教師不足、校舍失修及教育資源問題發動抗議，隨後與工會及反對生活成本上升的群體匯流。10月17日，部分大規模示威演變為嚴重暴力衝突；政府加強維安後，24日多地仍有遊行，巴黎再度發生衝突。教育訴求因而擴大為對政府治理及社會分配的不滿。

但其他鄰近國家的引爆點並不相同。西班牙與葡萄牙 突出的是居住負擔，義大利 涉及物價、薪資及公共服務，阿爾巴尼亞則包含貪腐、就業與教育問題。它們未必是法國抗議的直接延伸，卻反映相似的困境：工作收入難以支撐生活，而既有政治管道似乎無法及時解決問題。

其深層原因，首先是生活成本與民眾期待之間的落差。通膨即使放緩，也不表示過去上漲的價格會下降。當租金、能源與日常支出持續占用所得，政府公布的經濟成績便難以轉化為民眾的生活感受。青年尤其容易產生挫折：教育未必保證穩定工作，就業也未必負擔得起獨立居住的空間。

其次是公共財政的兩難。政府既要維持教育、醫療與社會保障，又面臨能源安全、國防及債務壓力。增加補貼需要財源，削減支出又可能激化反彈。10月歐盟峰會同時處理能源價格、競爭力、烏克蘭及長期預算，正顯示內外壓力已彼此牽動。

再者，政黨競爭與社群傳播容易放大對立。不同政治力量分別強調分配不公、政府失能或治安惡化；暴力畫面則可能掩蓋原本的政策訴求。政府若只談秩序，容易忽略不滿根源；若無法制止破壞，又會流失公信力，形成治理上的惡性循環。

移民與文化認同固然是歐洲政治的重要議題，但不能將本輪抗議一概歸咎於移民。此次主要訴求包括教育、住房及生活成本；將複雜危機化約為族群問題，反而可能加深社會裂痕。然而，川普總統卻隔海指責歐洲的移民政策是動亂禍首，法國總統馬克宏則不點名強力反擊，批評有外國領導人藉法國動亂為選舉造勢。美法兩國元首如此隔空交鋒，確實罕見。

未來影響可能首先出現在選舉。若各國主流政黨無法提出可信方案，激進左右翼都可能吸收不滿選票，但抗議者立場並非一致，不能直接推論誰必然勝出。法國就是最好的實例，目前極右派的雷朋（Marine Le Pen）女士在民調上已居首位，半年後的大選將見真章。其次，持續衝突可能衝擊商業、觀光與投資信心，增加政府支出，進一步壓縮改革空間。

對外而言，內政壓力可能使歐洲在援烏、國防、移民及貿易政策上更難形成共識，也可能增加保護主義的吸引力。不過，動盪並不必然導致歐盟瓦解；共同壓力同樣可能促成能源合作與公共投資。

歐洲面臨的考驗，是能否讓民主程序重新產生民眾有感的成果。政府必須依法處理暴力，同時以具體、可檢驗的措施改善住房、教育與生活負擔。當民眾相信制度仍能解決問題，街頭的憤怒才可能轉化為改革的力量。

▼收聽一洲焦點Podcast：