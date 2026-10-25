我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄方稱願在11月4日後 恢復美俄烏3方談判

期中選舉民主黨若勝 川普外交政策可能出現4轉變

極右派瑪琳．雷朋首場競選演說 誓言重振法國法治

中央社／法國奧爾良25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
爭取明年接替法國總統馬克宏的極右派領袖瑪琳．雷朋（圖）今天在首場競選演說中誓言，...
爭取明年接替法國總統馬克宏的極右派領袖瑪琳．雷朋（圖）今天在首場競選演說中誓言，若能勝選，將「重振法治」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

瑪琳．雷朋在奧爾良發表首場競選演說，趁法國抗議動盪之際主打重振法治、批評馬克宏政府軟弱，並提出更嚴格的移民與邊界政策。

爭取明年接替法國總統馬克宏的極右派領袖瑪琳．雷朋今天在首場競選演說中誓言，若能勝選，將「重振法治」。

法新社報導，法國過去幾週動盪局勢似乎讓民調領先的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）獲益。因不滿生活成本危機而引爆的大規模抗議昨天及前一週都引發一些暴力衝突。

在上週末示威期間出現搶劫和縱火事件後，瑪琳．雷朋表示：「我們將恢復法治。」

她在奧爾良（Orleans）對8500位她所屬民族主義派反移民政黨的支持者發表演說。被極右派尊奉為民族抵抗象徵的聖女貞德（Joan of Arc）1429年就是在奧爾良成功解除英軍長達將近7個月圍城。

58歲的瑪琳．雷朋告訴群眾：「我們為國家提出的不是回到過去，而是新時代的曙光。」群眾則高喊「我們會贏、我們會贏」，氣氛熱烈。

她誓言守護法國文化認同，從語言、傳統到價值觀與生活方式，贏得揮舞國旗的支持者熱烈歡呼。

她說：「我們希望法國重拾力量。」

現場23歲支持者馬蘭格爾（Charlene Malingre）對法國治安感到日益憂心。她告訴法新社：「我認為瑪琳．雷朋能拯救法國脫離當前困境…尤其是在經濟、治安和維護法律秩序方面。」

超過40萬人昨天在主要城市遊行，抗議生活成本上升，但是部分蒙面示威者脫離遊行隊伍後引發暴力衝突。

警方逮捕超過1300人，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）將大部分暴力歸咎於「極左」分子。

一週前的全國性抗議活動緊接著因不滿惡質教育環境而進行的長達4週學生示威後展開，同樣演變成為動亂。

工會與黃背心抗議人士誓言，未來數週將繼續上街示威。

瑪琳．雷朋指控馬克宏（Emmanuel Macron）領導的中間派政府對暴力抗議過度軟弱，缺乏執政威信。她說：「當成群結隊的人洗劫並且縱火焚燒我們建築物時，誰還能聲稱這有法治？」

已經3度參選總統的這位反移民政黨資深候選人同時承諾將推動更嚴格移民法。

她表示：「我們將恢復我們的邊界，甚至建立雙重邊界，包括法國邊界和歐洲邊界。法國國籍將再次成為若非繼承，則須憑藉努力而獲得的特權。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她把「重振法治」列為最重要訴求，表示若勝選將恢復社會秩序，並以治安與執法問題作為爭取選民支持的主軸。

  • 她引用生活成本抗議引發的暴力、搶劫與縱火事件，批評馬克宏政府對亂象太軟弱，藉此凸顯自己更能維持法律與秩序。

  • 她承諾推動更嚴格的移民法，主張恢復法國邊界，甚至建立法國與歐洲的雙重邊界，並強調法國國籍應更難取得。

馬克宏

上一則

俄方稱願在11月4日後 恢復美俄烏3方談判

下一則

專家之眼／集體的夢遊者 歐洲年輕人為何走上街頭？

延伸閱讀

法極右派領袖鎖定總統大位 抗議浪潮下發表首場造勢演說

法極右派領袖鎖定總統大位 抗議浪潮下發表首場造勢演說
抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注

抗議人士封鎖巴黎羅浮宮 法國陷動亂引國際關注
馬克宏暗批川普 稱有人藉法國動亂謀取政治利益

馬克宏暗批川普 稱有人藉法國動亂謀取政治利益
歐洲抗議浪潮演成暴力失控 馬克宏矢言不寬貸、米蘭爆縱火打劫

歐洲抗議浪潮演成暴力失控 馬克宏矢言不寬貸、米蘭爆縱火打劫

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說

單人參加旅遊團為何費用貴這麼多？業者這麼說
蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人