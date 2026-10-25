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日本櫻島火山噴發 噴煙高達1000公尺 九州、四國多地拉警報

編譯羅方妤／即時報導
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日本九州鹿兒島櫻島火山南岳山頂口25日噴發，滾滾濃煙高度達1000公尺。濃煙向東...
日本九州鹿兒島櫻島火山南岳山頂口25日噴發，滾滾濃煙高度達1000公尺。濃煙向東北方飄散。圖為櫻島火山2022年7月噴發狀況。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

日本鹿兒島縣櫻島火山再次噴發，噴煙達1000公尺，氣象台持續發布第3級警戒，並提醒九州及四國多地留意降灰影響。

日本MBC南日本放送報導，當地時間25日下午3時54分，鹿兒島縣櫻島火山南岳山頂火口發生噴發，噴煙高達1000公尺，並向東北方飄散。這是櫻島今年第31次噴發。

鹿兒島地方氣象台目前維持櫻島火山噴發警戒第3級、限制入山。氣象台提醒，南岳山頂火口及昭和火口周邊約2公里範圍內，須嚴防大型火山碎石飛落及火山碎屑流。

最新定時降灰預報顯示，火山灰及小型碎石將隨風向北方及東北方飄散，影響範圍可能逐步擴大，最遠可能飄散約240公里，影響九州多地，四國的愛媛縣也可能受到波及。

氣象台表示，預報期間若發生噴發，降灰範圍將涵蓋九州及四國共六個縣，包括鹿兒島縣、熊本縣、宮崎縣、福岡縣、大分縣的部分市町村，以及愛媛縣宇和島市。當地民眾應留意最新降灰預報及火山警戒資訊。

精華 FAQ

  • 噴發發生在當地時間25日下午3時54分，位置是鹿兒島縣櫻島火山南岳山頂火口，噴煙高度達1000公尺，並向東北方飄散。

  • 鹿兒島地方氣象台維持櫻島火山噴發警戒第3級，並實施限制入山。當局提醒南岳山頂火口與昭和火口周邊約2公里內，要嚴防大型火山碎石與火山碎屑流。

  • 最新降灰預報顯示，火山灰會隨風向北方及東北方擴散，最遠約240公里，可能影響九州多地與愛媛縣。若再度噴發，鹿兒島、熊本、宮崎、福岡、大分及愛媛部分地區都可能降灰。

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