我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

不滿生活成本高漲 法國逾40萬人示威再爆衝突 千人被捕

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待，以防重演上...
法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待，以防重演上周末抗議爆發的暴力衝突，估計全法國有41萬人上街抗議，其中巴黎有11萬人。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國因生活成本與貧富差距引發的大規模抗議持續升溫，24日全國逾41萬人上街，巴黎等多地爆發衝突，警方已逮捕近千人，抗議並延燒至義大利與阿爾巴尼亞。

法國抗議怒潮繼上周末大暴發後，這個周末持續延燒，24日超過40萬人群起上街並與警方爆發衝突，有上千人被捕，而且抗議活動已蔓延歐洲，包括義大利與阿爾巴尼亞等國也相繼爆發激烈警民衝突。

美聯社報導，24日法國各地共有289場抗議活動，官方統計約有41萬人參加，不過法國總工會(CGT)則宣稱示威人數接近80萬人。

27歲女碩士卡蜜兒·切尼耶(Camille Chesnier)遲遲未能找到工作，對於總統馬克宏(Emmanuel Macron)執政多年貧富差距加速，感到憤怒：「很多人和我處境相同，但他們沒有我這樣條件，最終只能流落街頭或棲身非法占用的空屋，說實話，生活非常艱難。」

法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待。圖為戴面罩...
法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待。圖為戴面罩的抗議民眾在鎮暴煙霧中與警方對峙。(路透)

當天在巴黎東南部舉行的示威遊行，有11萬人參加，示威者勒杜-沙塔爾(Louis Ledoux-Xatard)表達對當前社會不公的憤慨：「看看美國，我們可不想落得跟他們一樣，有些人擁有一切，另一部分人卻一無所有。」

原本和平的遊行進入尾聲時，不料一群蒙面抗議者向警方投擲物品和煙火，警方以催淚瓦斯、震爆彈和高壓水槍回擊，透過擴音器要求抗議者離去，當催淚瓦斯罐落入人群時，引發恐慌尖叫，抗議者四處逃散，場面混亂。

根據報導，馬賽(Marseille)、里昂(Lyon)、克萊蒙費朗(Clermont-Ferrand)、聖特拉斯堡(Strasbourg)和波爾多(Bordeaux)等地和平抗議活動也變調為暴力，尼斯(Nice)還傳出極右派份子與示威者爆發衝突，內政部長努涅斯(Laurent Nuñez)證實，警方在全國逮捕近千名滋事份子，預計被捕人數還會大幅增加。

法國抗議活動24日蔓延到歐洲多個大城，義大利抗議者試圖強行闖入羅馬(Rome)競技場(Colosseum)，所幸被保全人員及時驅離；還有米蘭(Milan)街頭聚集大批年輕抗議者怒罵總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，並高舉寫有「拒絕國家謊言」等標語；包括歐米茄(Omega)、蒂芙尼(Tiffany)以及古馳(Gucci)等奢侈精品店面紛紛用木板封住櫥窗，蘋果電腦門市也暫停停業，為避免情勢失控，原本駐紮當地數百名部隊又增派500名士兵，加入當地5000名執法人員維安行列。

至於阿爾巴尼亞首都地拉那(Tirana)，出現抗議者縱火焚燒政府建築並向警方投擲物品，鎮暴警察動用水車驅散大批抗議人士，官方統計24日當天出動2500名警員上街維護治安。

法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待，各地名勝景...
法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待，各地名勝景點與博物館都關門一天。圖為巴黎羅浮宮24日休一天，遊客在蒙娜麗莎的巨幅畫像前自拍。(路透)

精華 FAQ

  • 24日法國全國共有289場抗議，官方估計約41萬人參與；法國總工會則宣稱示威人數接近80萬人。整體行動是延續上周末的大規模抗議潮。

  • 抗議核心是生活成本高漲與貧富差距擴大，許多人也對就業困難、社會不公感到憤怒。受訪者指出，一些人甚至面臨流落街頭或住進非法空屋的困境。

  • 抗議已蔓延到義大利與阿爾巴尼亞。羅馬與米蘭出現示威，部分精品店封窗防範；地拉那則有抗議者縱火焚燒政府建築並與警方衝突，當地加派大量警力維安。

義大利 馬克宏

上一則

誰要求降速成羅生門 烏證實：星鏈與星盾速度已復原

下一則

哈利王子岳父涉私藏「兒少虐待照」鑑識結果1周內出爐

延伸閱讀

法國再爆80萬人示威 7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

法國再爆80萬人示威 7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝
法國各地41萬人上街抗議生活費高漲 近千人被捕

法國各地41萬人上街抗議生活費高漲 近千人被捕
法抗議浪潮蔓延歐洲多國 義大利比利時爆發警民衝突

法抗議浪潮蔓延歐洲多國 義大利比利時爆發警民衝突
法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

熱門新聞

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重