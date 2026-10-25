不滿生活成本高漲 法國逾40萬人示威再爆衝突 千人被捕

法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待，以防重演上周末抗議爆發的暴力衝突，估計全法國有41萬人上街抗議，其中巴黎有11萬人。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國因生活成本與貧富差距引發的大規模抗議持續升溫，24日全國逾41萬人上街，巴黎等多地爆發衝突，警方已逮捕近千人，抗議並延燒至義大利與阿爾巴尼亞。

法國抗議怒潮繼上周末大暴發後，這個周末持續延燒，24日超過40萬人群起上街並與警方爆發衝突，有上千人被捕，而且抗議活動已蔓延歐洲，包括義大利 與阿爾巴尼亞等國也相繼爆發激烈警民衝突。

美聯社報導，24日法國各地共有289場抗議活動，官方統計約有41萬人參加，不過法國總工會(CGT)則宣稱示威人數接近80萬人。

27歲女碩士卡蜜兒·切尼耶(Camille Chesnier)遲遲未能找到工作，對於總統馬克宏 (Emmanuel Macron)執政多年貧富差距加速，感到憤怒：「很多人和我處境相同，但他們沒有我這樣條件，最終只能流落街頭或棲身非法占用的空屋，說實話，生活非常艱難。」

法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待。圖為戴面罩的抗議民眾在鎮暴煙霧中與警方對峙。(路透)

當天在巴黎東南部舉行的示威遊行，有11萬人參加，示威者勒杜-沙塔爾(Louis Ledoux-Xatard)表達對當前社會不公的憤慨：「看看美國，我們可不想落得跟他們一樣，有些人擁有一切，另一部分人卻一無所有。」

原本和平的遊行進入尾聲時，不料一群蒙面抗議者向警方投擲物品和煙火，警方以催淚瓦斯、震爆彈和高壓水槍回擊，透過擴音器要求抗議者離去，當催淚瓦斯罐落入人群時，引發恐慌尖叫，抗議者四處逃散，場面混亂。

根據報導，馬賽(Marseille)、里昂(Lyon)、克萊蒙費朗(Clermont-Ferrand)、聖特拉斯堡(Strasbourg)和波爾多(Bordeaux)等地和平抗議活動也變調為暴力，尼斯(Nice)還傳出極右派份子與示威者爆發衝突，內政部長努涅斯(Laurent Nuñez)證實，警方在全國逮捕近千名滋事份子，預計被捕人數還會大幅增加。

法國抗議活動24日蔓延到歐洲多個大城，義大利抗議者試圖強行闖入羅馬(Rome)競技場(Colosseum)，所幸被保全人員及時驅離；還有米蘭(Milan)街頭聚集大批年輕抗議者怒罵總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，並高舉寫有「拒絕國家謊言」等標語；包括歐米茄(Omega)、蒂芙尼(Tiffany)以及古馳(Gucci)等奢侈精品店面紛紛用木板封住櫥窗，蘋果電腦門市也暫停停業，為避免情勢失控，原本駐紮當地數百名部隊又增派500名士兵，加入當地5000名執法人員維安行列。

至於阿爾巴尼亞首都地拉那(Tirana)，出現抗議者縱火焚燒政府建築並向警方投擲物品，鎮暴警察動用水車驅散大批抗議人士，官方統計24日當天出動2500名警員上街維護治安。

法國各地24日出現數百場示威行動，抗議生活物價太高；安全部隊嚴陣以待，各地名勝景點與博物館都關門一天。圖為巴黎羅浮宮24日休一天，遊客在蒙娜麗莎的巨幅畫像前自拍。(路透)