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英相官邸能訂房? Booking.com打詐不力 赫見「唐寧街10號公寓」虛假房源

編譯中心／綜合24日電
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英國首相官邸。(歐新社資料照片)
英國首相官邸。(歐新社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

英國Which?指控Booking.com對虛假旅宿廣告與釣魚詐騙防堵不足，連唐寧街10號的假訂房都能上架並收款，歐盟也已介入調查其是否違反數位服務法。

英國消費者權益組織「Which?」揭露，訂房網站Booking.com的詐騙防堵和資訊安全措施不足，未能預防民眾誤信首相官邸出租廣告並因此預付房費。

歐盟執委會正式啟動調查Booking.com是否違反歐盟的「數位服務法」（Digital Services Act），未善盡法定責任防堵虛假廣告（例如清單中有根本不存在或被假冒的旅館）、預防釣魚詐騙，且未明確標示有哪些商家參與付費推播。根據歐盟「數位服務法」，違法企業最高可被裁罰全球年度總營收的6%。

Booking.com表示，公司正與歐盟執委會進行具建設性的溝通和互動。

Which?測試團隊今年夏天在Booking.com刊登旅宿廣告，標題為「位於倫敦心臟地帶的單房公寓」，並附上地址唐寧街10號（英國首相官邸所在地）、以及識別度極高的唐寧街10號深色前門照片。

Which?團隊在文章提到，由於首相官邸開放旅客訂房實在太荒謬，他們原本預期Booking.com會偵測到詐騙風險並有所作為。然而，Booking.com未採取預期行動。「唐寧街10號公寓」很快成為Booking.com網站上的熱門旅館，Which?團隊在上架後短短20分鐘內即接獲14名旅客洽詢。

Which?團隊指出，更糟的是，Booking.com不僅遲未查驗上架「唐寧街10號公寓」的網站用戶身分和旅館資料真實性，也未能防止消費者為了在唐寧街10號住宿一周而支付房費。

經Which?主動告知「唐寧街10號公寓」是詐騙廣告後，Booking.com遲至8月底才把它下架並取消旅客訂房。

至9月上旬，預付房費的Which?團隊成員仍未從Booking.com收到退款，而Booking.com在電郵中也未清楚說明是否全額退款，以及是否將收取手續費。

Which?質疑，Booking.com自稱使用先進的人工智慧（AI）系統，以偵測並打擊詐騙，但成效顯然仍有不足。

精華 FAQ

  • Which?在平台刊登標示為倫敦市中心單房公寓的旅宿，並寫上唐寧街10號地址與首相官邸照片，測試Booking.com是否能辨識明顯可疑的虛假廣告並即時攔截。

  • 歐盟懷疑Booking.com未盡法定責任，沒有有效防堵虛假清單、釣魚詐騙，也未清楚標示付費推播商家，可能違反數位服務法，最高可被罰全球年營收的6%。

  • 文章指出，假廣告上架後很快吸引詢問與預付房費，平台卻延遲查核、下架和退款，且電郵未明確說明是否全額退費或收手續費，顯示其風控與客服都不足。

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