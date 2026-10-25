我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

希特勒山間別墅「鷹巢」別墅 疑遭縱火、德警逮捕1嫌

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」10月23日晚間疑遭人縱火，建築嚴重受損。（...
曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」10月23日晚間疑遭人縱火，建築嚴重受損。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

德國東南部希特勒舊居「鷹巢」疑遭縱火起火，消防與約200人連夜搶救，警方逮捕1名嫌疑人，建物則嚴重受損。

德國東南部阿爾卑斯山區的「鷹巢」（Kehlsteinhaus）曾經是希特勒以及納粹德國高官的辦公和居住場所，也是二戰後少數得以保留的納粹時期標志性建築物之一。23日夜間，位於海拔1834米山頂的該建築發生火災。當地警方通報指出，由於「鷹巢」地處偏僻，消防車花費了很多時間才趕到現場：消防隊21時15分就已經接警，搶險人員也能直接看到山頂的火光，但是趕到山頂時，已經將近22時。

德國之聲報導，大約200人參與了火災撲救。警方在火災現場附近拘捕了一名縱火嫌疑人，目前仍在調查此人究竟和這場火災有著怎樣的關聯。

所幸事發時建築物內沒有人員，因此除該嫌疑人外暫沒有造成傷亡。美聯社報導，當地旅遊局表示，「鷹巢」建築嚴重受損，目前還不清楚能否保留住部分結構。

「鷹巢」建於1937、1938年間，納粹 德國原本想要在這座不對公眾開放的山峰上打造一座具有政治、外交功能的「茶館」。希特勒也確實在那裡接納過一些外國友人以及外交官，亦曾和納粹黨高層在此密商1941年攻打蘇聯的計畫。不過，如今的歷史學家認為，這座建築並沒有完全發揮出納粹原本所希望的作用。

「鷹巢」在二戰末期為美軍攻占。自1952年起，這座建築就改造為紀念館兼餐廳，如今每年會接待約35萬游客。「鷹巢」今年原計畫開放至11月8日，然後進入冬歇期。巴伐利亞內政部已經表示，會重新修復該建築。

曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」10月23日晚間疑遭人縱火，冒出熊熊火光。（...
曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」10月23日晚間疑遭人縱火，冒出熊熊火光。（路透）

曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」，圖為2007年所攝。（美聯社）
曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」，圖為2007年所攝。（美聯社）

精華 FAQ

  • 火災發生在23日夜間，地點是德國東南部阿爾卑斯山區、海拔1834米山頂的「鷹巢」別墅。警方指出，因位置偏僻，消防車抵達現場花了不少時間。

  • 警方在火災現場附近拘捕1名縱火嫌疑人，但仍在釐清他與火災的實際關聯。由於現場無人員在內，除了嫌疑人外，暫時沒有造成其他傷亡。

  • 「鷹巢」建於1937至1938年間，曾供希特勒與納粹高層辦公、接待外賓。二戰後改為紀念館兼餐廳，每年約接待35萬游客，巴伐利亞內政部已表示將修復。

納粹 德國

上一則

英相官邸能訂房? Booking.com打詐不力 赫見「唐寧街10號公寓」虛假房源

下一則

誰要求降速成羅生門 烏證實：星鏈與星盾速度已復原

延伸閱讀

紐約史泰登島倉庫發生4級火災 起火原因調查中

紐約史泰登島倉庫發生4級火災 起火原因調查中
法國55萬人示威失控 闖市政廳縱火洗劫商店 1200人被捕

法國55萬人示威失控 闖市政廳縱火洗劫商店 1200人被捕
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
巴黎古老紅孩兒市場起火全毀 商家嘆「醒著做惡夢」

巴黎古老紅孩兒市場起火全毀 商家嘆「醒著做惡夢」

熱門新聞

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重