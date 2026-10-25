希特勒山間別墅「鷹巢」別墅 疑遭縱火、德警逮捕1嫌

曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」10月23日晚間疑遭人縱火，建築嚴重受損。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 德國東南部希特勒舊居「鷹巢」疑遭縱火起火，消防與約200人連夜搶救，警方逮捕1名嫌疑人，建物則嚴重受損。

在德國 東南部阿爾卑斯山區的「鷹巢」（Kehlsteinhaus）曾經是希特勒以及納粹 德國高官的辦公和居住場所，也是二戰後少數得以保留的納粹時期標志性建築物之一。23日夜間，位於海拔1834米山頂的該建築發生火災。當地警方通報指出，由於「鷹巢」地處偏僻，消防車花費了很多時間才趕到現場：消防隊21時15分就已經接警，搶險人員也能直接看到山頂的火光，但是趕到山頂時，已經將近22時。

德國之聲報導，大約200人參與了火災撲救。警方在火災現場附近拘捕了一名縱火嫌疑人，目前仍在調查此人究竟和這場火災有著怎樣的關聯。

所幸事發時建築物內沒有人員，因此除該嫌疑人外暫沒有造成傷亡。美聯社報導，當地旅遊局表示，「鷹巢」建築嚴重受損，目前還不清楚能否保留住部分結構。

「鷹巢」建於1937、1938年間，納粹 德國原本想要在這座不對公眾開放的山峰上打造一座具有政治、外交功能的「茶館」。希特勒也確實在那裡接納過一些外國友人以及外交官，亦曾和納粹黨高層在此密商1941年攻打蘇聯的計畫。不過，如今的歷史學家認為，這座建築並沒有完全發揮出納粹原本所希望的作用。

「鷹巢」在二戰末期為美軍攻占。自1952年起，這座建築就改造為紀念館兼餐廳，如今每年會接待約35萬游客。「鷹巢」今年原計畫開放至11月8日，然後進入冬歇期。巴伐利亞內政部已經表示，會重新修復該建築。

曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」10月23日晚間疑遭人縱火，冒出熊熊火光。（路透）

曾是希特勒別墅的德國山區建築「鷹巢」，圖為2007年所攝。（美聯社）