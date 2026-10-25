霧霾釀外交齟齬 印尼削減對新加坡天然氣出口

新加坡中央商務區後方的天際線，部分被據傳來自印尼的濃霧遮蔽。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 印尼因野火霧霾與區域國家關係緊繃之際，宣布削減對新加坡天然氣出口，並強調將優先保障國內電廠供氣與需求。

婆羅洲（Borneo）和蘇門答臘島（Sumatra）野火造成鄰近國家城市被霧霾籠罩，引爆印尼 與區域各國的外交齟齬，新加坡 更矢言將對造成野火的企業採取法律行動。印尼官員表示，24日起削減對新加坡的天然氣 出口，優先滿足國內需求。

中央社引述法新社報導，印尼已經致力控制森林大火好幾個月。根據森林砍伐監測組織「努山塔拉輿圖」（Nusantara Atlas）統計，今年前9個月有逾190萬公頃土地遭到大火吞噬。

印尼能源與礦產資源部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）警告，雅加達將對「不尊重印尼」的國家採取行動，表示正考慮削減天然氣出口以優先滿足內需。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）則斥責部分「喜歡侮辱」印尼的國家，不過沒有具體點名哪些國家。

印尼能源監管機構上游油氣特別工作單位（SKK Migas）主席佐科（Djoko Siswanto）表示，印尼將對新加坡的天然氣供應量每天削減3100萬標準立方英尺。

他指出，此舉是「為維持國內電廠天然氣供應穩定」，並說「我們將會每天持續追蹤後續發展」。

根據美國能源情報署（U.S. Energy Information Administration）數據，印尼是新加坡主要天然氣來源之一，2024年供應達1453億立方英尺。

不只印尼，霧霾已經讓包括馬來西亞、新加坡及東帝汶空氣汙染指數飆升至危害等級，東南亞國家協會（ASEAN）為此召開危機會議。