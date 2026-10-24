我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是基因 美國105歲婦人分享這些長壽秘訣

加州華人自種「斐濟果」 幼苗一年長成結果小樹

有錢人愈賺愈飽...法國示威民眾訴苦：物價上漲 付出代價的是我們

中央社24日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲和公共服務品質下滑。一名示威者拿著經典反烏...
巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲和公共服務品質下滑。一名示威者拿著經典反烏托邦小說「1984」，比標語牌更直接地表達立場。(中央社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國多地再度示威，抗議生活成本上漲與購買力下滑。
  • 重點二：政府部署7萬警力維安，巴黎遊行較上週末相對平和。
  • 重點三：示威者批評富人與資本受益，民眾卻為公共服務惡化埋單。

繼上週末示威演變成嚴重暴力後，法國群眾今天再次抗議生活成本高漲。在政府增派警力的情況下，巴黎遊行相對平和落幕；示威者說，生活難過，工作難找，不得不走上街頭。

編輯推薦

巴黎等多座城市上週末示威出現大量商店遭到趁亂砸毀、洗劫的驚人場景，警方今天在全國部署7萬名警力，全力遏止類似事件再度發生。

這次遊行由工會聯盟和學生組織發起，主要抗議生活成本上漲、購買力降低及公共服務品質下滑。

工程師查爾勒（Thomas Charles）接受中央社記者訪問時說：「重要的是站出來告訴政府，不要再餵養這頭巨獸，也就是資本主義和有錢人⋯他們愈賺愈飽，而我們一直在為公共服務的崩壞付出代價。」

正在找工作的雅艾樂（Yaëlle）原本從事文化產業，她認為政府砍了大筆文化相關預算，以至於工作機會驟減，她很難找到適合職位，「我們剛從學校畢業就遇到困境，會想自己可能沒辦法在這個領域找到工作，得去其他領域求職，這很不正常」。

她受訪時表示，購買力的問題在於很多人花一樣的錢買不到和以前一樣的東西，不能買自己想要的物品，或無法再去看電影、旅行，休閒變得很奢侈。

整體而言，巴黎遊行較上週末平和，但在終點一度出現衝突對峙，群眾集合高唱國歌「馬賽曲」，警方投擲多枚催淚彈試圖驅散人群，晚間8時左右宣布示威人潮完全解散。

人潮早早離去的部分原因可能是下午開始下雨，直至深夜都沒有停；此外，日前宣布的遊行路線臨時變更，原本應從巴士底廣場（Place de la Bastille）到民族廣場（Place de la Nation），今早改成從城市邊緣的義大利門（Porte d’Italie）到凡仙門（Porte de Vincennes），途中商家較少。

不過，史特拉斯堡、馬賽、波瓦迪（Poitiers）、南特（Nantes）、格瑞諾布（Grenoble）、蒙貝列（Montpellier）等地仍出現砸店、縱火或衝突場面。

巴黎大學生托馬（Thomas）與威廉（William）兩兄弟一起在路邊舉標語牌，上面寫著「孩子們為未來抗爭，回應卻是手被炸斷」，意指近期有年輕人在示威期間遭警方防暴彈炸斷手掌。

托馬說，當前法國社會問題很多，除了教育資源不均，還有燃油價格、生活成本高漲，同時大企業的財富不斷累積，身為社會一分子，必須站出來反對。

威廉譴責上週末的暴力事件模糊了示威焦點，「我們是來和平抗議，讓訴求被聽見，我們絕不容忍暴力」。

內政部晚間估算全國約41萬人上街，比上週末的55萬人少；巴黎約11萬人示威，與上週末差不多。法國總工會（CGT）則聲稱全國80萬人上街，包括巴黎25萬人。

巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲、公共服務品質下滑。有人自製人偶嘲諷政治人...
巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲、公共服務品質下滑。有人自製人偶嘲諷政治人物。(中央社)

巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲、抒發對政府的不滿。一名示威者的標語牌寫著...
巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲、抒發對政府的不滿。一名示威者的標語牌寫著：「使人盲目的不是愛情，而是警察」。(中央社)

巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲、購買力下滑。一名示威者借用名著「小王子」...
巴黎群眾24日再次上街抗議生活成本高漲、購買力下滑。一名示威者借用名著「小王子」典故，搭配標語「為我描繪一個未來」。(中央社)

精華 FAQ

  • 示威由工會聯盟與學生組織發起，核心訴求是反對生活成本上漲、購買力降低，以及公共服務品質持續下滑，民眾希望政府正視壓力。

  • 警方在全國部署7萬名警力，巴黎示威路線也臨時更改，現場並以催淚彈驅散群眾，最終使巴黎活動較上週末平和落幕。

  • 受訪者認為富人與大企業持續累積財富，普通人卻承受物價上升、工作難找與文化預算縮減的代價，因此必須上街讓政府聽見訴求。

上一則

為拍義大利名山美照付出生命 佛州女遊客偏離步道墜300公尺身亡

延伸閱讀

法國各地41萬人上街抗議生活費高漲 近千人被捕

法國各地41萬人上街抗議生活費高漲 近千人被捕
整理包／法國55萬人示威為何失控？起因、傷亡到延燒歐洲一次看懂

整理包／法國55萬人示威為何失控？起因、傷亡到延燒歐洲一次看懂
法國再爆80萬人示威 7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝

法國再爆80萬人示威 7萬警嚴防暴動 精品店木板封門畫面曝
碎玻璃、空貨架、臉瘀青 巴黎暴亂受害店家悲訴：街頭讓人害怕

碎玻璃、空貨架、臉瘀青 巴黎暴亂受害店家悲訴：街頭讓人害怕

熱門新聞

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」
台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了