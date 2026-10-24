義大利連兩週末示威 警方逮9人、短暫拘留371人

義大利北部城市米蘭（Milan），本周末數千名群眾走上街頭癱瘓市區交通。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利因燃料與生活成本高漲引發連續示威，警方在8城逮捕9人、拘留371人，政府則加強維安並推動嚴格法令應對。

義大利 上週末爆發暴力衝突後，當局今天加強維安部署，因應數千名民眾上街示威。警方在8個城市逮捕9人，另短暫拘留371人，其中包括110名未成年人。

法新社報導，在北部城市米蘭（Milan），數千名群眾走上街頭癱瘓市區交通；首都羅馬（Rome）也有相當規模的集會，部分示威者一度闖入羅馬競技場（Colosseum）。

來自米蘭的24歲示威者席莫尼（Alessio Scimone）說：「遊行是我們的權利，我們需要讓自己的聲音被聽見。」

面對示威浪潮，總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）領導的強硬右翼政府本週通過嚴格的維安法令，放寬未成年人羈押規定，並規定未成年人在示威期間造成破壞，家長須繳納罰款。警方也在集會前展開數十起搜索。

警方今天表示，已逮捕一名30歲男子，懷疑他是號召示威的「10月17日運動」（October 17 Movement）的核心人物。

米蘭上週末爆發洗劫商家衝突後，政府派遣500名士兵進駐。內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，警方已「平衡且專業地隔離並控制了暴力邊緣分子」，並警告：「自以為可逍遙法外的人，在義大利絕無容身之處。」

米蘭部分商家今天提早歇業或加釘木板防護，但也有店家選擇正常營業，希望藉此傳達「我們不怕這些年輕人」的訊息。

這波示威是學生、卡車司機與農民發起的一連串抗議行動之一，起因包括中東戰事推升燃料價格及生活成本。學生團體強烈批評政府的維安措施，要求當局回應示威訴求，包括削減國防開支、增加教育投資，以及解決住宅與能源危機。

政府本週通過財政措施，協助企業因應中東戰事後燃料價格飆漲的衝擊。此外，先前導致義大利南部燃料與糧食嚴重短缺、持續一週的卡車司機封鎖道路行動，目前已解除。

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義大利北部城市米蘭（Milan），本周末數千名群眾走上街頭癱瘓市區交通。(歐新社)