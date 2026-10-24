巴西決選前夕左翼紅潮對決右派浪潮 小波索納洛民調微幅領先魯拉

數以萬計支持者湧上街頭，巴西現任總統魯拉(圖)與對手也為這場激烈的選戰畫下句點。這場選舉使這個拉丁美洲最大國家面臨前所未見的分化與對立。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 巴西總統決選前夕，魯拉與佛拉維歐．波索納洛分別動員支持者上街造勢，最新民調顯示波索納洛些微領先，但差距仍在誤差範圍內。

里約熱內盧的柯帕加巴納海灘今天湧現支持總統魯拉的紅色人潮，數百名機車騎士則催動引擎，為右翼候選人佛拉維歐．波索納洛 聲援。巴西 這場選情激烈的大選將於明天登場。

法新社報導，數以萬計支持者湧上街頭，現任總統與對手也為這場激烈的選戰畫下句點。這場選舉使這個拉丁美洲最大國家面臨前所未見的分化與對立。

下週將滿81歲的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）站在競選宣傳卡車後方跳上跳下，揮舞著巨大的巴西國旗，穿越身穿他所屬勞工黨（PT）代表色紅衣的支持者人群。

魯拉對群眾說：「人民必須做出選擇：要嘛選一個親吻巴西國旗的人，要嘛選一個親吻美國國旗的人。」

明天的決選將決定巴西是繼續維持拉丁美洲少數左派執政國之一，還是加入由美國總統川普所支持、席捲拉丁美洲的右傾浪潮。川普是佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）盟友。

前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子、現任參議員佛拉維歐．波索納洛在首輪投票中意外領先，得票率為47%，高於魯拉的45%。

30歲的演員馬斯卡倫哈斯（Bruna Mascarenhas）在聖保羅接受法新社採訪時表示：「我覺得我們確實需要那次警惕。」魯拉在結束柯帕加巴納海灘的行程後，便趕往聖保羅接續造勢。

她說：「如果我們在第一輪就贏了…就不會像現在這樣動員這麼多人了。」

首輪投票結果讓巴西左派陣營驚覺情勢不妙，隨後發起大規模示威，並在網路上展開積極宣傳，希望助魯拉再度當選，取得第4個非連續總統任期。

29歲會計師葛梅斯說：「魯拉對巴西至關重要，能讓我們在社會議題上持續前進。」葛梅斯在貧民窟長大，他將自己取得的成就歸功於這位左派領導人的社會政策。他說，魯拉代表了長期被忽視的底層人民心聲

民調 機構Datafolha與Quaest今天公布的兩份民調顯示，佛拉維歐．波索納洛的投票意向支持率為51%，高於魯拉的49%。兩份民調都顯示，兩名候選人的支持度差距落在誤差範圍內，統計上難分高下。

巴西民主史上，從未有候選人在首輪投票落敗後，還能在決選中逆轉勝出。不過，首輪結果出乎意料後，魯拉陣營透過大規模示威及積極的網路宣傳，正強力拉回選情氣勢。

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