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烏克蘭星鏈恢復穩定連線 馬斯克承認曾限速

烏克蘭星鏈恢復穩定連線 馬斯克承認曾限速

中央社／基輔24日綜合外電報導
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在烏克蘭宣布衛星網路服務恢復後，馬斯克在社群媒體X發文，承認自上週起，Space...
在烏克蘭宣布衛星網路服務恢復後，馬斯克在社群媒體X發文，承認自上週起，SpaceX確實對星鏈衛星網路進行限速。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克證實SpaceX曾限制烏克蘭星鏈連線，烏方則表示星鏈與星盾已恢復穩定；他主張此舉是因烏軍違反使用條款，將民用服務用於攻擊無人機作戰。

馬斯克（Elon Musk）今天表示，他創辦的太空探索科技公司（SpaceX）曾在烏克蘭限縮了星鏈（Starlink）衛星網路服務，影響烏克蘭用來抵禦俄羅斯的重要作戰通訊。

烏克蘭政府今天稍早表示，烏克蘭的星鏈以及軍用版本的星盾（Starshield）網路已恢復穩定連線。

自上週以來，外界一直質疑究竟是誰下令中斷多年來基輔賴以對抗莫斯科攻擊的星鏈系統。

美聯社報導，在烏克蘭宣布這套衛星網路服務恢復後，馬斯克今天在社群媒體X發文，承認自上週起，SpaceX確實對星鏈衛星網路進行限速。

他說：「利用星鏈這類民用商業服務發動攻擊性無人機襲擊以殺害他人，一向是被禁止的，也不應該允許。」「烏克蘭軍方違反了星鏈的使用條款，將其用於發動攻擊性無人機襲擊。上週我們已堵住這個漏洞。」

但馬斯克強調，星盾的任何變動，均由美國政府掌控。星盾是星鏈的軍用版本，也是烏克蘭無人機作戰與通訊的核心。他也為SpaceX自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，持續協助烏克蘭抵禦俄軍的角色辯護。

精華 FAQ

  • 馬斯克表示，SpaceX上週曾對烏克蘭星鏈進行限速，原因是他認為烏克蘭軍方違反使用條款，把民用商業網路用於發動攻擊性無人機襲擊。

  • 烏克蘭政府今天稍早表示，烏克蘭境內的星鏈以及軍用版本星盾網路已恢復穩定連線，外界也因此持續關注先前究竟是誰下令中斷服務。

  • 馬斯克強調，星盾任何變動都由美國政府掌控；他同時為SpaceX自2022年俄羅斯全面入侵以來持續協助烏克蘭的角色提出辯護。

烏克蘭 馬斯克 SpaceX

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