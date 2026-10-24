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齊名村上春樹 「接近無限透明的藍」日本作家村上龍74歲逝

編譯中心／綜合23日電
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以作品「接近無限透明的藍」聞名的日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。（取...
以作品「接近無限透明的藍」聞名的日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

以《接近無限透明的藍》成名的日本作家村上龍於17日在家中辭世，享壽74歲；他橫跨文學、影視與主持領域，留下深遠影響。

以作品「接近無限透明的藍」聞名的日本作家村上龍17日在家中逝世，享壽74歲。出版社幻冬舍BOOKS於23日在官方X帳號公布此消息。

日本共同社報導，出版社發布的公告指出：「作家村上龍於2026年10月17日在家中辭世，享壽74歲。我們在此謹致哀悼，並向外界報告這項消息。」

公告指出，喪禮已採家族葬形式舉行，並尊重家屬意願，婉拒外界前往弔唁、致贈香奠、供花、弔電及供品。出版社也呼籲外界體諒家屬心情，切勿向遺族及近親採訪或洽詢。

幻冬舍在聲明中表示，村上龍始終創作面向年輕世代、震撼人心的作品，稱讚他是「以時代領跑者之姿一路奔馳的作家」。曾與村上龍合作達20年的東京電視台亦追悼聲明，感謝他自2006年至2026年主持財經節目《寒武紀宮殿》期間，以獨特的銳利視角訪談逾千位企業家。村上龍今年3月卸下主持棒時，曾留下「死＆生」的墨寶，並留下名言「作家不會死亡，只是離去」，為其跨界傳奇劃下句點。

日媒報導，村上龍1952年出生於長崎縣佐世保市。1976年，年僅24歲、就讀武藏野美術大學的他，憑藉以美軍基地附近生活為靈感的處女作《接近無限透明的藍》，一舉奪得第19屆群像新人文學獎與第75屆芥川龍之介獎。該書刻畫年輕世代頹廢生活與迷惘的風格引發巨大震撼，單行本與文庫本累計銷量高達約350萬冊。村上龍隨後與同時代活躍的村上春樹被世人並稱為「雙村上」（W村上），成為日本當代文壇的重要代表人物。 

此後，村上龍創作不輟且獲獎無數，他於1981年以「寄物櫃的嬰孩」獲得野間文藝新人獎；1998年以「味噌湯裡」獲得讀賣文學獎；2000年以「共生蟲」獲得谷崎潤一郎獎；2005年以「走出半島」獲得每日出版文化獎及野間文藝獎；2011年則以「唱歌的鯨魚」獲得每日藝術獎。

除了純文學創作，他更親自執導《黃玉》、《KYOKO》等改編電影，並出版暢銷青少年職涯圖鑑《13歲的Hello Work》；其最後的小說遺作《YouTuber》則於2023年出版。村上龍以敏銳的洞察力與筆觸，在文學、影視與電廣領域皆留下深遠影響。

其他著作還包括「愛與幻想的法西斯」、「五分鐘後的世界」及「工作大未來 從13歲開始迎向世界」等。

此外，村上龍曾與演員小池榮子共同主持東京電視台節目「日經特集寒武紀宮殿」長達20年，並於今年4月卸下主持工作。

精華 FAQ

  • 出版社幻冬舍BOOKS於23日在官方X帳號公布，表示村上龍已於2026年10月17日在家中辭世，享壽74歲，並向外界致上哀悼之意。

  • 他1976年以《接近無限透明的藍》獲群像新人文學獎與芥川龍之介獎，作品描寫年輕世代的頹廢與迷惘，銷量約350萬冊，並與村上春樹並稱「雙村上」。

  • 他曾執導《黃玉》、《KYOKO》等電影，也主持東京電視台財經節目《寒武紀宮殿》長達20年，並出版《13歲的Hello Work》等暢銷作品，影響橫跨多個領域。

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