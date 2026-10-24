激烈競標65分鐘 莫內「鳶尾花」拍出5000萬歐元創法紀錄

法國印象派畫家莫內晚年作品《鳶尾花》，22日在巴黎創下法國藝品拍賣成交最高價紀錄。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 莫內晚年巨作《鳶尾花》在巴黎以5000萬歐元成交，刷新法國拍賣史紀錄，並由電話競標的亞洲買家買下。

法國印象派大師莫內晚年創作的巨幅畫作《鳶尾花》，22日在巴黎以5000萬元（歐元，下同，約5600萬美元）含佣金成交，成為法國拍賣 史上成交價最高的藝術品。這幅畫此前從未公開展覽，拍賣過程異常激烈，競標過程65分鐘，最終由一名透過電話競標的亞洲買家標得。

法國廣播電台報導，買家通過電話展開近45分鐘的競價，令蘇富比拍賣現場屏息以待。

這幅作品此次隨斯倫貝謝家族收藏上拍，也是首次向公眾展出。畫作高1.6米、寬1.8米，此前一直珍藏於斯倫貝謝家族位於巴黎的私人宅邸，外界僅能通過一張黑白照片了解其面貌。

蘇富比法國現代及當代藝術部聯席主管邦帕爾介紹，這幅畫由讓娜謝．斯倫貝謝直接向莫內家族購得。他形容這位生於1889年、卒於1983年的藏家是一位「傑出的藝術收藏家」。

《鳶尾花》拍前估價為2200萬至3000萬歐元。蘇富比9月介紹這場拍賣時表示，這是「法國歷來上拍畫作獲得的最高估價」。

無論是著名的睡蓮、田園風景，還是威尼斯、巴黎及倫敦景緻，莫內的作品總能在世界各地拍場掀起競價熱潮。這位法國印象派畫家生於1840年，卒於1926年。

2019年，莫內描繪田間乾草堆的一幅《乾草堆》系列作品，在紐約以1.107億美元成交。

今年4月，莫內另一幅畫作《韋特伊，晨光效果》曾在巴黎以1020萬歐元成交，創下當時莫內作品在法國的拍賣紀錄。

此外，三幅被法國列為「國家珍寶」的保羅．塞尚畫作，在拍賣開始前數小時撤拍。蘇富比表示，此舉是為推動作品重返畫家故鄉普羅旺斯地區艾克斯。艾克斯市正考慮在法國文化部支持下，為格拉內博物館購入這些作品。

佳士得同日也舉行拍賣，共拍出26件作品，其中包括莫內的《普爾維爾懸崖邊》和《三盆鬱金香》，成交價分別為1270萬歐元和310萬歐元。

法國印象派畫家莫內晚年作品《鳶尾花》，22日在巴黎創下法國藝品拍賣成交最高價紀錄；圖為蘇富比公司在拍賣會之前陳列會場，照片拍攝於9月17日。（路透）